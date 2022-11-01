Кадыров сообщил об укреплении отношений России и Ирана

02 ноября 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров рассказал о результатах встречи Российской и Иранской делегации в Грозном Фото: Владимир Андреев © URA.RU В столице Чеченской республики состоялась 16-е пленарное заседание Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил в своем telegram-канале Рамзан Кадыров. «В Грозном состоялось важное государственное событие, направленное на укрепление дружественных, деловых и взаимовыгодных отношений между Россией и Исламской Республикой Иран. Сегодня Чеченская Республика стала своеобразным мостом, связывающим Россию и Иран, предоставив в Грозном площадки для работы делегаций» — написал глава Чечни. Результатом встречи стало подписание сторонами документов о сотрудничестве в разных сферах. Кадыров поблагодарил зарубежную делегацию за приезд в Чеченскую Республику, а также отметил положительные отзывы иранских «друзей» о красоте Грозного и чеченском народе. Ранее сообщалось, что Кадыров обрадовался вступлению Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркивал, что Тегеран находится в хороших отношениях с Москвой.

В столице Чеченской республики состоялась 16-е пленарное заседание Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил в своем telegram-канале Рамзан Кадыров. «В Грозном состоялось важное государственное событие, направленное на укрепление дружественных, деловых и взаимовыгодных отношений между Россией и Исламской Республикой Иран. Сегодня Чеченская Республика стала своеобразным мостом, связывающим Россию и Иран, предоставив в Грозном площадки для работы делегаций» — написал глава Чечни. Результатом встречи стало подписание сторонами документов о сотрудничестве в разных сферах. Кадыров поблагодарил зарубежную делегацию за приезд в Чеченскую Республику, а также отметил положительные отзывы иранских «друзей» о красоте Грозного и чеченском народе. Ранее сообщалось, что Кадыров обрадовался вступлению Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркивал, что Тегеран находится в хороших отношениях с Москвой.