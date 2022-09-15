Кадыров обрадовался объединению России и Азии

Кадыров поблагодарил Путина за помощь вступлению Ирана в ШОС

15 сентября 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

По словам Кадырова, расширение организации отразится на росте экономического взаимодействия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров благодарен президенту России Владимиру Путину за содействие процессу вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом сообщил сам глава Чеченской республики. «Мы благодарны Владимиру Путину за всестороннее содействие процессу вступления Ирана в ШОС», — написал Кадыров в своем telegram-канале. «Примечательно, что многие страны изъявляют желание стать партнерами организации. В контексте предстоящего саммита Президент России Владимир Путин провел ряд встреч, в том числе и с участием Ирана Ибрахимом Раиси», — отметил Кадыров. «Глава нашего государства особо отметил, что Россия делает все, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС. Для этого, по президенту, осталась последняя формальность. Без всякого сомнения, это событие укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества, что не может нас не радовать. Расширение организации отразится на росте экономического взаимодействия, культурного сотрудничества, национальных интересов каждой страны, на вопросах безопасности», — добавил глава Чеченской республики. Ранее в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества Китай выразил готовность показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль вместе с Россией. «Мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на устойчивую траекторию развития», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров благодарен президенту России Владимиру Путину за содействие процессу вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом сообщил сам глава Чеченской республики. «Мы благодарны Владимиру Путину за всестороннее содействие процессу вступления Ирана в ШОС», — написал Кадыров в своем telegram-канале. «Примечательно, что многие страны изъявляют желание стать партнерами организации. В контексте предстоящего саммита Президент России Владимир Путин провел ряд встреч, в том числе и с участием Ирана Ибрахимом Раиси», — отметил Кадыров. «Глава нашего государства особо отметил, что Россия делает все, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС. Для этого, по президенту, осталась последняя формальность. Без всякого сомнения, это событие укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества, что не может нас не радовать. Расширение организации отразится на росте экономического взаимодействия, культурного сотрудничества, национальных интересов каждой страны, на вопросах безопасности», — добавил глава Чеченской республики. Ранее в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества Китай выразил готовность показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль вместе с Россией. «Мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на устойчивую траекторию развития», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.