РИАН раскрыло, каким оружием Россия била по Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) наносили удары по военным объектам Украины ракетами X-32. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник.
«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны», — сказал источник, передает РИА Новости. По его словам, ракеты X-32 полностью оправдали ожидания.
Х-32 — российская крылатая ракета воздушного базирования класса «воздух-поверхность» дальностью до 1000 километров и скоростью 4000—5400 км/ч. Она была принята на вооружение в 2016 году и предназначена для глубоко модернизированного варианта Ту-22М3 — Ту-22М3М.
Ранее сообщалось, что в ответ на теракты со стороны ВСУ, Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. На украинской территории регулярно объявляют воздушные тревоги. В Минобороны заявляли, что ВС РФ существенно нарушили управление группировками украинских военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин объяснил удары по украинским объектам.
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Вооруженные силы России (ВС РФ) наносили удары по военным объектам Украины ракетами X-32. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник. «В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны», — сказал источник, передает РИА Новости. По его словам, ракеты X-32 полностью оправдали ожидания. Х-32 — российская крылатая ракета воздушного базирования класса «воздух-поверхность» дальностью до 1000 километров и скоростью 4000—5400 км/ч. Она была принята на вооружение в 2016 году и предназначена для глубоко модернизированного варианта Ту-22М3 — Ту-22М3М. Ранее сообщалось, что в ответ на теракты со стороны ВСУ, Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. На украинской территории регулярно объявляют воздушные тревоги. В Минобороны заявляли, что ВС РФ существенно нарушили управление группировками украинских военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин объяснил удары по украинским объектам.