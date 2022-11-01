РИАН раскрыло, каким оружием Россия била по Украине

РИА Новости: Россия наносила удары по Украине ракетами X-32

02 ноября 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

ВС РФ били по военным объектам Украины крылатыми ракетами Х-32, пишет РИА Новости Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) наносили удары по военным объектам Украины ракетами X-32. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник. «В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны», — сказал источник, передает РИА Новости. По его словам, ракеты X-32 полностью оправдали ожидания. Х-32 — российская крылатая ракета воздушного базирования класса «воздух-поверхность» дальностью до 1000 километров и скоростью 4000—5400 км/ч. Она была принята на вооружение в 2016 году и предназначена для глубоко модернизированного варианта Ту-22М3 — Ту-22М3М. Ранее сообщалось, что в ответ на теракты со стороны ВСУ, Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. На украинской территории регулярно объявляют воздушные тревоги. В Минобороны заявляли, что ВС РФ существенно нарушили управление группировками украинских военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин объяснил удары по украинским объектам.

Вооруженные силы России (ВС РФ) наносили удары по военным объектам Украины ракетами X-32. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник. «В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны», — сказал источник, передает РИА Новости. По его словам, ракеты X-32 полностью оправдали ожидания. Х-32 — российская крылатая ракета воздушного базирования класса «воздух-поверхность» дальностью до 1000 километров и скоростью 4000—5400 км/ч. Она была принята на вооружение в 2016 году и предназначена для глубоко модернизированного варианта Ту-22М3 — Ту-22М3М. Ранее сообщалось, что в ответ на теракты со стороны ВСУ, Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. На украинской территории регулярно объявляют воздушные тревоги. В Минобороны заявляли, что ВС РФ существенно нарушили управление группировками украинских военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин объяснил удары по украинским объектам.