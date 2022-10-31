Путин объяснил удары России по украинским объектам

Путин признался, что удары по украинским объектам стали ответом на теракт в Севастополе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Удары по украинским объектам стали ответом на теракт в Севастополе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«И это не все, что мы можем сделать», — отметил глава РФ. Выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».
Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку была самой массированной с начала спецоперации.
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