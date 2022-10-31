31 октября 2022

Путин объяснил удары России по украинским объектам

Путин: удары по украинским объектам стали ответом на теракт в Севастополе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин признался, что удары по украинским объектам стали ответом на теракт в Севастополе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удары по украинским объектам стали ответом на теракт в Севастополе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«И это не все, что мы можем сделать», — отметил глава РФ. Выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».

Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку была самой массированной с начала спецоперации.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Удары по украинским объектам стали ответом на теракт в Севастополе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «И это не все, что мы можем сделать», — отметил глава РФ. Выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24». Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку была самой массированной с начала спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...