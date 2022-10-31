Путин объяснил удары России по украинским объектам Путин: удары по украинским объектам стали ответом на теракт в Севастополе 01 ноября 2022 в 01:22 Размер текста - 17 + Путин признался, что удары по украинским объектам стали ответом на теракт в Севастополе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удары по украинским объектам стали ответом на теракт в Севастополе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «И это не все, что мы можем сделать», — отметил глава РФ. Выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24». Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку была самой массированной с начала спецоперации. Удары по украинским объектам стали ответом на теракт в Севастополе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «И это не все, что мы можем сделать», — отметил глава РФ. Выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24». Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку была самой массированной с начала спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям