01 ноября 2022

Курганец заставил правительство вернуть его на работу и выплатить почти 300 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Большую часть суммы инспектору присудили в счет оплаты вынужденного прогула Фото:

Курганского инспектора Алексея Саночкина через суд восстановили в должности в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Также ему присудили почти 300 тыс. рублей в качестве компенсации. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областным правительством.

«Суд отменил все приказы департамента о наложении на Саночкина дисциплинарных взысканий и приказ об увольнении. Саночкин уже вышел на работу. Он, как и прежде, отвечает за охотугодья, расположенные севере региона», — рассказал источник.

По данным источника, суд обязал областное правительство выплатить Саночкину 240 тыс. рублей за десять месяцев вынужденного прогула и 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Саночкин подтвердил URA.RU, что его восстановили на работе. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. На момент написания новости ответ не был получен.

Саночкин стал известен после проверки жестокой охоты на волков, на основании которой возбудили уголовное дело в отношении экс-депутата облдумы Дениса Хахалова. В июле 2021 года Саночкина уволили из областного департамента. Позже инспектор стал добиваться отмены решения о его увольнении в суде.

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Курганского инспектора Алексея Саночкина через суд восстановили в должности в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Также ему присудили почти 300 тыс. рублей в качестве компенсации. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областным правительством. «Суд отменил все приказы департамента о наложении на Саночкина дисциплинарных взысканий и приказ об увольнении. Саночкин уже вышел на работу. Он, как и прежде, отвечает за охотугодья, расположенные севере региона», — рассказал источник. По данным источника, суд обязал областное правительство выплатить Саночкину 240 тыс. рублей за десять месяцев вынужденного прогула и 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Саночкин подтвердил URA.RU, что его восстановили на работе. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. На момент написания новости ответ не был получен. Саночкин стал известен после проверки жестокой охоты на волков, на основании которой возбудили уголовное дело в отношении экс-депутата облдумы Дениса Хахалова. В июле 2021 года Саночкина уволили из областного департамента. Позже инспектор стал добиваться отмены решения о его увольнении в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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