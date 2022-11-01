Курганец заставил правительство вернуть его на работу и выплатить почти 300 000 рублей

02 ноября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Большую часть суммы инспектору присудили в счет оплаты вынужденного прогула Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганского инспектора Алексея Саночкина через суд восстановили в должности в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Также ему присудили почти 300 тыс. рублей в качестве компенсации. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областным правительством. «Суд отменил все приказы департамента о наложении на Саночкина дисциплинарных взысканий и приказ об увольнении. Саночкин уже вышел на работу. Он, как и прежде, отвечает за охотугодья, расположенные севере региона», — рассказал источник. По данным источника, суд обязал областное правительство выплатить Саночкину 240 тыс. рублей за десять месяцев вынужденного прогула и 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Саночкин подтвердил URA.RU, что его восстановили на работе. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. На момент написания новости ответ не был получен. Саночкин стал известен после проверки жестокой охоты на волков, на основании которой возбудили уголовное дело в отношении экс-депутата облдумы Дениса Хахалова. В июле 2021 года Саночкина уволили из областного департамента. Позже инспектор стал добиваться отмены решения о его увольнении в суде.

Курганского инспектора Алексея Саночкина через суд восстановили в должности в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Также ему присудили почти 300 тыс. рублей в качестве компенсации. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областным правительством. «Суд отменил все приказы департамента о наложении на Саночкина дисциплинарных взысканий и приказ об увольнении. Саночкин уже вышел на работу. Он, как и прежде, отвечает за охотугодья, расположенные севере региона», — рассказал источник. По данным источника, суд обязал областное правительство выплатить Саночкину 240 тыс. рублей за десять месяцев вынужденного прогула и 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Саночкин подтвердил URA.RU, что его восстановили на работе. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. На момент написания новости ответ не был получен. Саночкин стал известен после проверки жестокой охоты на волков, на основании которой возбудили уголовное дело в отношении экс-депутата облдумы Дениса Хахалова. В июле 2021 года Саночкина уволили из областного департамента. Позже инспектор стал добиваться отмены решения о его увольнении в суде.