10 октября 2022

Еврокомиссия оценила ущерб ЕС от введения нового пакета санкций против России

ЕС потеряла больше сотни миллиардов евро из-за введения восьмого пакета санкций против России
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС потерял 123 млрд евро из-за введения восьмого пакета санкций против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономический ущерб Евросоюза от введения восьмого пакета санкций против России оценен в 123 млрд евро. Об этом сообщается в материалах Еврокомиссии

Речь идет от импорта и экспорта различных товаров за 2021 год, продажа которых приостановлена из-за введенных ограничений. По оценкам экспертов, это более 40% всего прошлогоднего оборота товаров и услуги между РФ и ЕС.

Восьмой пакет санкций против России был введен Евросоюзом 6 октября. Члены ЕК выразили надежду, что ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного «потолка».

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Экономический ущерб Евросоюза от введения восьмого пакета санкций против России оценен в 123 млрд евро. Об этом сообщается в материалах Еврокомиссии Речь идет от импорта и экспорта различных товаров за 2021 год, продажа которых приостановлена из-за введенных ограничений. По оценкам экспертов, это более 40% всего прошлогоднего оборота товаров и услуги между РФ и ЕС. Восьмой пакет санкций против России был введен Евросоюзом 6 октября. Члены ЕК выразили надежду, что ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного «потолка».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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