Еврокомиссия оценила ущерб ЕС от введения нового пакета санкций против России

ЕС потеряла больше сотни миллиардов евро из-за введения восьмого пакета санкций против России

11 октября 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

ЕС потерял 123 млрд евро из-за введения восьмого пакета санкций против России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономический ущерб Евросоюза от введения восьмого пакета санкций против России оценен в 123 млрд евро. Об этом сообщается в материалах Еврокомиссии Речь идет от импорта и экспорта различных товаров за 2021 год, продажа которых приостановлена из-за введенных ограничений. По оценкам экспертов, это более 40% всего прошлогоднего оборота товаров и услуги между РФ и ЕС. Восьмой пакет санкций против России был введен Евросоюзом 6 октября. Члены ЕК выразили надежду, что ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного «потолка».

Экономический ущерб Евросоюза от введения восьмого пакета санкций против России оценен в 123 млрд евро. Об этом сообщается в материалах Еврокомиссии Речь идет от импорта и экспорта различных товаров за 2021 год, продажа которых приостановлена из-за введенных ограничений. По оценкам экспертов, это более 40% всего прошлогоднего оборота товаров и услуги между РФ и ЕС. Восьмой пакет санкций против России был введен Евросоюзом 6 октября. Члены ЕК выразили надежду, что ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного «потолка».