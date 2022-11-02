В США нашли новую военную цель после Украины

WSJ: США должны решать конфликт между Тайванем и Китаем вместо Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
США и странам Запада стоит переключить свое внимание на конфликт между Китаем и Тайванем, пишет газета WSJ Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

После того, как Вашингтону не удалось разрешить ситуацию на Украине, США стоит сосредоточиться на сдерживании конфликта между КНР и островом Тайванем. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Если мерами сдерживания не удастся остановить Китай и Пекин нападет на Тайвань, цена будет еще выше», — пишет газета. Как сообщает издание, Тайвань сейчас находится в более серьезном положении, так как местному населению некуда деваться, если КНР будет нападать. А украинцы же могут покинуть страну без проблем.

Авторы материала уверены, что угрозы из Азии на сегодня усиливаются. «Китай продолжает наращивание военной мощи, действуя активно и целеустремленно», — пишет автор газеты. По его мнению, США стоит увеличивать расходы на предотвращение подобных конфликтов.

Ранее сообщалось, что союзники и партнеры Америки начинают сходиться в своей позиции к действиям Китая. То есть США с западными партнерами находят все больше точек соприкосновения. Министерство иностранных дел Китая высоко ценит позицию российского президента Владимира Путина по тайваньскому вопросу. Тот говорил, что Тайвань — неотъемлемая часть Китая, пишет RT. Также в китайском МИД заявляли, что США не имеют права вмешиваться в их дела, сообщает «Национальная служба новостей».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

После того, как Вашингтону не удалось разрешить ситуацию на Украине, США стоит сосредоточиться на сдерживании конфликта между КНР и островом Тайванем. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. «Если мерами сдерживания не удастся остановить Китай и Пекин нападет на Тайвань, цена будет еще выше», — пишет газета. Как сообщает издание, Тайвань сейчас находится в более серьезном положении, так как местному населению некуда деваться, если КНР будет нападать. А украинцы же могут покинуть страну без проблем. Авторы материала уверены, что угрозы из Азии на сегодня усиливаются. «Китай продолжает наращивание военной мощи, действуя активно и целеустремленно», — пишет автор газеты. По его мнению, США стоит увеличивать расходы на предотвращение подобных конфликтов. Ранее сообщалось, что союзники и партнеры Америки начинают сходиться в своей позиции к действиям Китая. То есть США с западными партнерами находят все больше точек соприкосновения. Министерство иностранных дел Китая высоко ценит позицию российского президента Владимира Путина по тайваньскому вопросу. Тот говорил, что Тайвань — неотъемлемая часть Китая, пишет RT. Также в китайском МИД заявляли, что США не имеют права вмешиваться в их дела, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...