Курганцам предлагают служить на Курильских островах за 150 тысяч рублей

02 ноября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Граждан приглашают на военную службу по контракту в Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Курганской области предлагают пойти на военную службу по контракту на Сахалин и Курильские острова. Пограничникам обещают платить зарплату до 150 тысяч рублей в месяц. Объявление о наборе военнослужащих опубликовано на сайте курганского филиала РАНХиГС. «Служба в городе Корсакове Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области производит набор на военную службу по контракту. Денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу на острове Сахалин от 50 000 до 100 000 рублей в месяц. На Курильских островах от 65 000 до 150 000 рублей», — говорится в сообщении. Заработные платы устанавливаются в зависимости от выслуги лет и занимаемой должности. Военнослужащим по контракту предоставляется возможность приобретения жилья по программе военной ипотеки и компенсации за аренду. Также положен отпуск от 40 до 60 суток с оплатой дороги на двух человек. Кроме того, предоставляется бесплатное медицинское обеспечение и отдых в санаториях ФСБ. Требуемый возраст кандидатов от 18 до 45 лет. Необходимо наличие категории годности по состоянию здоровья «А» и «Б», отсутствие судимости и близких родственников, которые проживают за рубежом. «По вопросам зачисления на военную службу обращаться по телефонам: 8 (42431) 4-20-75, 8 (42431) 4-23-39; 8-903-033-85-23. Николай Алексеевич. Разница по времени с Курганом + 6 часов», — указано на сайте вуза. Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают на военную службу в Чечню и Челябинскую область. Среди вакантных должностей профессии повара, стрелка и контролера. Денежное довольствие от 38 000 рублей. Какже сообщалось, что ЧВК «Вагнер» приглашает курганских добровольцев на работу в зону СВО за 240 тысяч рублей. В частной военной компании открыты вакансии водителей, стропальщиков и ремонтников.

Жителям Курганской области предлагают пойти на военную службу по контракту на Сахалин и Курильские острова. Пограничникам обещают платить зарплату до 150 тысяч рублей в месяц. Объявление о наборе военнослужащих опубликовано на сайте курганского филиала РАНХиГС. «Служба в городе Корсакове Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области производит набор на военную службу по контракту. Денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу на острове Сахалин от 50 000 до 100 000 рублей в месяц. На Курильских островах от 65 000 до 150 000 рублей», — говорится в сообщении. Заработные платы устанавливаются в зависимости от выслуги лет и занимаемой должности. Военнослужащим по контракту предоставляется возможность приобретения жилья по программе военной ипотеки и компенсации за аренду. Также положен отпуск от 40 до 60 суток с оплатой дороги на двух человек. Кроме того, предоставляется бесплатное медицинское обеспечение и отдых в санаториях ФСБ. Требуемый возраст кандидатов от 18 до 45 лет. Необходимо наличие категории годности по состоянию здоровья «А» и «Б», отсутствие судимости и близких родственников, которые проживают за рубежом. «По вопросам зачисления на военную службу обращаться по телефонам: 8 (42431) 4-20-75, 8 (42431) 4-23-39; 8-903-033-85-23. Николай Алексеевич. Разница по времени с Курганом + 6 часов», — указано на сайте вуза. Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают на военную службу в Чечню и Челябинскую область. Среди вакантных должностей профессии повара, стрелка и контролера. Денежное довольствие от 38 000 рублей. Какже сообщалось, что ЧВК «Вагнер» приглашает курганских добровольцев на работу в зону СВО за 240 тысяч рублей. В частной военной компании открыты вакансии водителей, стропальщиков и ремонтников.