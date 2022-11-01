Жители ЛНР хотят остаться жить в Курганской области. Фото

02 ноября 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

В Курганской области вручили российские паспорта 13 жителям ЛНР, Запорожья и Херсона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В преддверии Дня народного единства в Кургане приняли присягу гражданина РФ беженцы из Луганской народной республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Многие из граждан планируют остаться жить в Курганской области. Об этом сообщает сайт УМВД региона. «В Кургане приняли присягу гражданина РФ 13 жителей ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На присяге некоторые люди не могли сдержать слез. У каждого из них своя история. Кто-то родился в Курганской области. У большинства здесь проживают родственники или друзья. У одной женщины в Кургане пять сестер, и они наконец-то будут рядом. Пенсионеры переехали к детям. Многие граждане планируют остаться в Зауралье надолго, а другие надеются вернуться на прежнее место жительства, когда появится такая возможность», — говорится в сообщении. Начальник городского УМВД Дмитрий Игошин поздравил граждан с принятием присяги и пожелал всем найти на новом месте хорошую работу и занятия по душе, а также пообещал помочь в адаптации и решении проблем. После присяги всем гражданам были вручены российские паспорта и экземпляры Конституции РФ. Ранее URA.RU писало, что после референдумов на освобожденных территориях в состав России вошли ЛДНР, Запорожская и Херсонская области. Соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал 5 октября. Согласно указу, все лица новых регионов признаются гражданами Российской Федерации. Также сообщалось, что многодетная семья из Херсона и жительница ДНР переехали в Курганскую область. В Кургане приняли присягу гражданина РФ 13 жителей ЛНР, Херсона и Запорожья Фото: УМВД России по Курганской области Многие из приехавших граждан планируют остаться жить в Курганской области Фото: УМВД России по Курганской области После присяги всем гражданам были вручены российские паспорта и экземпляры Конституции РФ Фото: УМВД России по Курганской области

В преддверии Дня народного единства в Кургане приняли присягу гражданина РФ беженцы из Луганской народной республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Многие из граждан планируют остаться жить в Курганской области. Об этом сообщает сайт УМВД региона. «В Кургане приняли присягу гражданина РФ 13 жителей ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На присяге некоторые люди не могли сдержать слез. У каждого из них своя история. Кто-то родился в Курганской области. У большинства здесь проживают родственники или друзья. У одной женщины в Кургане пять сестер, и они наконец-то будут рядом. Пенсионеры переехали к детям. Многие граждане планируют остаться в Зауралье надолго, а другие надеются вернуться на прежнее место жительства, когда появится такая возможность», — говорится в сообщении. Начальник городского УМВД Дмитрий Игошин поздравил граждан с принятием присяги и пожелал всем найти на новом месте хорошую работу и занятия по душе, а также пообещал помочь в адаптации и решении проблем. После присяги всем гражданам были вручены российские паспорта и экземпляры Конституции РФ. Ранее URA.RU писало, что после референдумов на освобожденных территориях в состав России вошли ЛДНР, Запорожская и Херсонская области. Соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал 5 октября. Согласно указу, все лица новых регионов признаются гражданами Российской Федерации. Также сообщалось, что многодетная семья из Херсона и жительница ДНР переехали в Курганскую область.