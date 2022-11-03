Волонтеры из Нижневартовска закупили тепловизионные прицелы для участников СВО

04 ноября 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Тепловизионные прицелы отправят из Нижневартовска в зону спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры из Нижневартовска (ХМАО) купили на деньги жителей четыре тепловизионных прицела. Руководитель штаба помощи мобилизованным Александр Байбуз на личной странице в соцсети «Вконтакте» сообщил, что два прицела в ближайшее время будут пересланы в зону проведения спецоперации; оставшиеся направят в военные гарнизоны Чебаркуля и Елани. «Оплачены 4 тепловизионных прицела. Один отправлен в Омск, потому что эти парни через короткое время окажутся на передовой. Второй прицел находится в Екатеринбурге и уедет в Чебаркуль, третий уйдет нашим разведчикам в Елань, четвертый уйдет „за ленточку“ на Энергодарское направление к нашему земляку Кириллу, который попросил помощи для своего подразделения», — написал Байбуз в отчете о собранных средствах. Руководитель штаба отметил, что обеспечить каждого мобилизованного тепловизионным прицелом невозможно из-за дороговизны и дефицита таких приборов в магазинах. Кроме того, его сложно калибровать и не каждый солдат сможет это сделать. «Я передал прицелы тому подразделению, где служит с десяток моих знакомых, потому что я знаю, что они ответственные и смогут его настроить. Это сложный прибор, а не чайник, на котором нужно кнопку нажать и вода закипит», — подчеркнул Байбуз. Ранее URA.RU писало о десятках наборов для мобилизованных, собранных волонтерами Нижневартовска за ночь. По словам организатора сборов Оксаны Сергиенко, у них было всего несколько часов между объявлением о мобилизации нижневартовцев и их отправкой, чтобы подготовить пакеты с самым необходимым. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.

Волонтеры из Нижневартовска (ХМАО) купили на деньги жителей четыре тепловизионных прицела. Руководитель штаба помощи мобилизованным Александр Байбуз на личной странице в соцсети «Вконтакте» сообщил, что два прицела в ближайшее время будут пересланы в зону проведения спецоперации; оставшиеся направят в военные гарнизоны Чебаркуля и Елани. «Оплачены 4 тепловизионных прицела. Один отправлен в Омск, потому что эти парни через короткое время окажутся на передовой. Второй прицел находится в Екатеринбурге и уедет в Чебаркуль, третий уйдет нашим разведчикам в Елань, четвертый уйдет „за ленточку“ на Энергодарское направление к нашему земляку Кириллу, который попросил помощи для своего подразделения», — написал Байбуз в отчете о собранных средствах. Руководитель штаба отметил, что обеспечить каждого мобилизованного тепловизионным прицелом невозможно из-за дороговизны и дефицита таких приборов в магазинах. Кроме того, его сложно калибровать и не каждый солдат сможет это сделать. «Я передал прицелы тому подразделению, где служит с десяток моих знакомых, потому что я знаю, что они ответственные и смогут его настроить. Это сложный прибор, а не чайник, на котором нужно кнопку нажать и вода закипит», — подчеркнул Байбуз. Ранее URA.RU писало о десятках наборов для мобилизованных, собранных волонтерами Нижневартовска за ночь. По словам организатора сборов Оксаны Сергиенко, у них было всего несколько часов между объявлением о мобилизации нижневартовцев и их отправкой, чтобы подготовить пакеты с самым необходимым. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.