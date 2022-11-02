Песков: Россия продолжает переговоры с Турцией по зерновой сделке

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Россия и Турция пока не достигли договоренностей по гарантиям безопасности зернового коридора Фото:
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Контакты с турецкой стороной по зерновой сделке продолжаются. Безопасность прохода судов по черноморскому коридору пока не обеспечена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, даны ли лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом такие гарантии.

«Нет [гарантий пока нет], пока контакты продолжаются. Президент Путин вчера разговаривал с президентом Эрдоганом. Россия приостановила свое участие в сделке в связи с невозможностью гарантировать безопасность прохода судов с продовольствием», — отметил Песков.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября после массовой атаки украинских беспилотников на Черноморский флот и гражданские суда в Севастополе. Однако суда под турецкими флагами идут по черноморскому коридору и после этого заявления. 3 октября из украинских портов должны отправиться 8 кораблей.

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Контакты с турецкой стороной по зерновой сделке продолжаются. Безопасность прохода судов по черноморскому коридору пока не обеспечена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, даны ли лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом такие гарантии. «Нет [гарантий пока нет], пока контакты продолжаются. Президент Путин вчера разговаривал с президентом Эрдоганом. Россия приостановила свое участие в сделке в связи с невозможностью гарантировать безопасность прохода судов с продовольствием», — отметил Песков. Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября после массовой атаки украинских беспилотников на Черноморский флот и гражданские суда в Севастополе. Однако суда под турецкими флагами идут по черноморскому коридору и после этого заявления. 3 октября из украинских портов должны отправиться 8 кораблей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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