Песков: Россия продолжает переговоры с Турцией по зерновой сделке

Контакты с турецкой стороной по зерновой сделке продолжаются. Безопасность прохода судов по черноморскому коридору пока не обеспечена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, даны ли лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом такие гарантии.
«Нет [гарантий пока нет], пока контакты продолжаются. Президент Путин вчера разговаривал с президентом Эрдоганом. Россия приостановила свое участие в сделке в связи с невозможностью гарантировать безопасность прохода судов с продовольствием», — отметил Песков.
Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября после массовой атаки украинских беспилотников на Черноморский флот и гражданские суда в Севастополе. Однако суда под турецкими флагами идут по черноморскому коридору и после этого заявления. 3 октября из украинских портов должны отправиться 8 кораблей.
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Контакты с турецкой стороной по зерновой сделке продолжаются. Безопасность прохода судов по черноморскому коридору пока не обеспечена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, даны ли лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом такие гарантии. «Нет [гарантий пока нет], пока контакты продолжаются. Президент Путин вчера разговаривал с президентом Эрдоганом. Россия приостановила свое участие в сделке в связи с невозможностью гарантировать безопасность прохода судов с продовольствием», — отметил Песков. Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября после массовой атаки украинских беспилотников на Черноморский флот и гражданские суда в Севастополе. Однако суда под турецкими флагами идут по черноморскому коридору и после этого заявления. 3 октября из украинских портов должны отправиться 8 кораблей.