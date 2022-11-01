Путин представил альтернативу зерновой сделке

Российский регион готов отправить тонны российского зерна в бедные страны

01 ноября 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что украинскому зерну есть замена в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Альтернативой украинскому зерну может стать зерно краснодарское. Российский регион собрал в этом году рекордный урожай, часть которого может пойти в бедные страны Африки, пояснили URA.RU эксперты результаты встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым 1 ноября. По словам политологов, ситуация, сложившаяся вокруг зерновой сделки, делает Краснодарский край стратегически важным регионом уже в геополитическом смысле. Разговор президента Путина и губернатора Кондратьева прошел в Сочи. В публичной его части речь прежде всего шла о рекордном урожае, который получили в этом году кубанские аграрии. «Мы получили рекордный урожай зерновых — 15,1 млн тонн, в том числе пшеницы 10,7 млн тонн. Причем 85% — это твердые сорта. А это — хлеб, макароны и другие изделия. Важно, чтобы на столах людей была качественная продукция», — доложил Кондратьев, добавив, что добиться такого урожая позволила модернизация производства, новая высокотехнологичная техника и стабильные цены на удобрения и ГСМ. Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил президенту о рекордном урожае зерна Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент все же уточнил: весь ли урожай уже убран с полей. Получив положительный ответ губернатора, Путин перешел к приятному. «Хочу вас поздравить с результатом, поздравить всех, кто работает на селе вообще. Краснодарский край у нас всегда не просто в лидерах. Он задает темп, стандарты, планку, к которой нужно стремиться», — подчеркнул Путин и попросил главу региона не забывать о поддержке не только крупных сельхозтоваропроизводителей, но и фермеров, которым зачастую приходится сложнее работать. Встреча Путина с Кондратьевым и разговор о рекордном урожае зерновых состоялись после телефонного разговора президента РФ с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации с зерновой сделкой. Чуть раньше переговоры на эту же тему со своим турецким коллегой Хулуси Акаром провел министр обороны РФ Сергей Шойгу. Урожая 2022 года России хватит и для себя, и для других Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Россия приостановила свое участие в соглашении по вывозу продовольствия с Украины 29 октября после самой массовой атаки украинских беспилотников на Севастополь и военные и гражданские суда Черноморского флота. На брифинге в Сочи 31 октября президент Путин сообщил, что «беспилотники — и подводные, и воздушные — частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины». «Эти подводные аппараты шесть метров длиной, 500 тонн там взрывчатки. Попадет [в корабль] — там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы [Россия]», — пояснил Путин. Как заявил 29 октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, чтобы компенсировать выпадающие объемы зерновых, Россия готова бесплатно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн (столько же, по оценкам ведомства, эти государства получили за 3,5 месяца действия договоренностей — остальное зерно ушло в Европу). По словам Патрушева, поставка российского продовольствия возможна с участием «постоянного партнера — Турции». Отправка зерновых через порты Краснодарского края — кратчайший путь в Африку, поясняют эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия готова предоставить зерно бесплатно нуждающимся странам, а Краснодарский край — опора аграрного экспорта, отметил в разговоре с URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. Регион не только сам производит большие объемы продовольствия, но и имеет «короткое плечо» — ближайший выход по морю к африканским странам. «Зерно загрузили на корабль, прошли через Босфор, и вот она — Африка. Все рядом. С учетом приостановки Россией своего участия в зерновой сделке эта инициатива [о компенсации объемов] логична. Но президент понимает, что нужна помощь международного сообщества, в том числе ООН», — считает Масленников. Краснодарский край становится стратегическим регионом в случае принятия условий России по отправке бесплатного продовольствия в Африку, объясняют эксперты встречу президента Путина с губернатором Кондратьевым. На Кубани сконцентрированы важные логистические узлы: автомобильные и железные дороги, морские порты, терминалы для хранения, пояснил политолог Дмитрий Нечаев. «Это делает Кубань приоритетным регионом для решения задачи по оказанию помощи странам Африки, которым действительно грозит голод. И это позитивно скажется на международном имидже уже самой России. Это даст возможность дополнительно повлиять на круг нейтральных и дружественных стран, показать, что мы не такие прагматики и бизнесмены [которые думают только о деньгах], как Америка и Канада, которые не будут поставлять зерно бесплатно. Россия позывает, что она за честные правила: РФ приостановила свое участие в сделке, но она бесплатно компенсирует выпадающие объемы», — полагает эксперт. Статья по теме Путин показал Эрдогану, как избежать голода из-за Украины Аграрный статус Краснодарского края в сложившихся условиях повышает политическую роль региона, и президенту важно понять, с какими трудностями сталкивается сама Кубань, дает понять гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Производство зерна — стратегическая отрасль для России, а Кубань — основной сельхозпроизводитель в стране. В этом году сельхозпродукция стала важным элементом геополитики. Поэтому встреча президента с губернатором стратегически важного региона важна для сверки часов и понимания, куда регион движется и как развивается», — пояснил Еловский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Альтернативой украинскому зерну может стать зерно краснодарское. Российский регион собрал в этом году рекордный урожай, часть которого может пойти в бедные страны Африки, пояснили URA.RU эксперты результаты встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым 1 ноября. По словам политологов, ситуация, сложившаяся вокруг зерновой сделки, делает Краснодарский край стратегически важным регионом уже в геополитическом смысле. Разговор президента Путина и губернатора Кондратьева прошел в Сочи. В публичной его части речь прежде всего шла о рекордном урожае, который получили в этом году кубанские аграрии. «Мы получили рекордный урожай зерновых — 15,1 млн тонн, в том числе пшеницы 10,7 млн тонн. Причем 85% — это твердые сорта. А это — хлеб, макароны и другие изделия. Важно, чтобы на столах людей была качественная продукция», — доложил Кондратьев, добавив, что добиться такого урожая позволила модернизация производства, новая высокотехнологичная техника и стабильные цены на удобрения и ГСМ. Президент все же уточнил: весь ли урожай уже убран с полей. Получив положительный ответ губернатора, Путин перешел к приятному. «Хочу вас поздравить с результатом, поздравить всех, кто работает на селе вообще. Краснодарский край у нас всегда не просто в лидерах. Он задает темп, стандарты, планку, к которой нужно стремиться», — подчеркнул Путин и попросил главу региона не забывать о поддержке не только крупных сельхозтоваропроизводителей, но и фермеров, которым зачастую приходится сложнее работать. Встреча Путина с Кондратьевым и разговор о рекордном урожае зерновых состоялись после телефонного разговора президента РФ с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации с зерновой сделкой. Чуть раньше переговоры на эту же тему со своим турецким коллегой Хулуси Акаром провел министр обороны РФ Сергей Шойгу. Россия приостановила свое участие в соглашении по вывозу продовольствия с Украины 29 октября после самой массовой атаки украинских беспилотников на Севастополь и военные и гражданские суда Черноморского флота. На брифинге в Сочи 31 октября президент Путин сообщил, что «беспилотники — и подводные, и воздушные — частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины». «Эти подводные аппараты шесть метров длиной, 500 тонн там взрывчатки. Попадет [в корабль] — там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы [Россия]», — пояснил Путин. Как заявил 29 октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, чтобы компенсировать выпадающие объемы зерновых, Россия готова бесплатно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн (столько же, по оценкам ведомства, эти государства получили за 3,5 месяца действия договоренностей — остальное зерно ушло в Европу). По словам Патрушева, поставка российского продовольствия возможна с участием «постоянного партнера — Турции». Россия готова предоставить зерно бесплатно нуждающимся странам, а Краснодарский край — опора аграрного экспорта, отметил в разговоре с URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. Регион не только сам производит большие объемы продовольствия, но и имеет «короткое плечо» — ближайший выход по морю к африканским странам. «Зерно загрузили на корабль, прошли через Босфор, и вот она — Африка. Все рядом. С учетом приостановки Россией своего участия в зерновой сделке эта инициатива [о компенсации объемов] логична. Но президент понимает, что нужна помощь международного сообщества, в том числе ООН», — считает Масленников. Краснодарский край становится стратегическим регионом в случае принятия условий России по отправке бесплатного продовольствия в Африку, объясняют эксперты встречу президента Путина с губернатором Кондратьевым. На Кубани сконцентрированы важные логистические узлы: автомобильные и железные дороги, морские порты, терминалы для хранения, пояснил политолог Дмитрий Нечаев. «Это делает Кубань приоритетным регионом для решения задачи по оказанию помощи странам Африки, которым действительно грозит голод. И это позитивно скажется на международном имидже уже самой России. Аграрный статус Краснодарского края в сложившихся условиях повышает политическую роль региона, и президенту важно понять, с какими трудностями сталкивается сама Кубань, дает понять гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Производство зерна — стратегическая отрасль для России, а Кубань — основной сельхозпроизводитель в стране. В этом году сельхозпродукция стала важным элементом геополитики. Поэтому встреча президента с губернатором стратегически важного региона важна для сверки часов и понимания, куда регион движется и как развивается», — пояснил Еловский.