В ООН обрадовались возвращению России к участию в зерновой сделке

02 ноября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Координатор ООН по «черноморской зерновой инициативе» Амир Абдулла поприветствовал решение России вернуться к участию в зерновой сделке. Об этом он написал в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Я приветствую возвращение РФ к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продуктов питания и удобрений из Украины. С нетерпением жду возможности снова поработать со всеми сторонами инициативы», — написал Абдулла в социальной сети. Он также поблагодарил Турцию за содействие в достижении соглашения с Россией. Ранее Россия вернулась в зерновую сделку. Минобороны РФ сообщило, что Россия получила для этого необходимые гарантии безопасности от Украины, передает RT. В ведомстве отметили, что гарантии были получены благодаря участию ООН, а также содействию Турции, сообщает «Национальная служба новостей». 29 октября Россия вышла из зерновой сделки после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна.