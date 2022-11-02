В ООН обрадовались возвращению России к участию в зерновой сделке

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Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка
Координатор ООН приветствует решение России о возобновлении участия в зерновой сделке Фото:
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Координатор ООН по «черноморской зерновой инициативе» Амир Абдулла поприветствовал решение России вернуться к участию в зерновой сделке. Об этом он написал в Twitter (заблокирован на территории РФ).

«Я приветствую возвращение РФ к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продуктов питания и удобрений из Украины. С нетерпением жду возможности снова поработать со всеми сторонами инициативы», — написал Абдулла в социальной сети. Он также поблагодарил Турцию за содействие в достижении соглашения с Россией.

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Ранее Россия вернулась в зерновую сделку. Минобороны РФ сообщило, что Россия получила для этого необходимые гарантии безопасности от Украины, передает RT. В ведомстве отметили, что гарантии были получены благодаря участию ООН, а также содействию Турции, сообщает «Национальная служба новостей». 29 октября Россия вышла из зерновой сделки после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна.

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Координатор ООН по «черноморской зерновой инициативе» Амир Абдулла поприветствовал решение России вернуться к участию в зерновой сделке. Об этом он написал в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Я приветствую возвращение РФ к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продуктов питания и удобрений из Украины. С нетерпением жду возможности снова поработать со всеми сторонами инициативы», — написал Абдулла в социальной сети. Он также поблагодарил Турцию за содействие в достижении соглашения с Россией. Ранее Россия вернулась в зерновую сделку. Минобороны РФ сообщило, что Россия получила для этого необходимые гарантии безопасности от Украины, передает RT. В ведомстве отметили, что гарантии были получены благодаря участию ООН, а также содействию Турции, сообщает «Национальная служба новостей». 29 октября Россия вышла из зерновой сделки после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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