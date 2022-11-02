Тюменцев зовут помочь исполнить федеральный контракт на миллиарды рублей

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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, камаз, дорожные работы, ремонт дороги, самосвал
Водители из Тюмени могут заработать по 3 тысячи в час на ремонте федеральной трассы Фото:

Водителей из Тюмени зовут на работу в Екатеринбург, чтобы помочь подрядчику «Уралуправтодора» выполнить контракт на миллиарды рублей по ремонту участка федеральной трассы Р-351. Вакансия представлена на сайте тюменского Центра занятости. Сотрудникам обещают платить по 3 000 рублей в час.

«В „ДЭП №33“ для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень срочно требуются водители категории С. Заработная плата — три тысячи рублей в час», — говорится в вакансии на сайте тюменского Центра занятости.

Работать тюменцам предстоит в Екатеринбурге. Управлять нужно будет тяжелой техникой, в частности — самосвалами. Работодатель обещает премии в 100% за переработку.

АО «ДЭП №33» выиграло торги на ремонт участка трассы Р-351 в октябре. Заказчиком выступает «Уралуправтодор». Стоимость контракта в более чем миллион раз превышает часовую ставку для тюменских водителей: по итогу выполнения работ подрядчик получит 3 млрд 103 млн рублей. Для сравнения, согласно данным системы СБИС, за прошлый год компания получила прибыль в размере 41,2 млн рублей.

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Водителей из Тюмени зовут на работу в Екатеринбург, чтобы помочь подрядчику «Уралуправтодора» выполнить контракт на миллиарды рублей по ремонту участка федеральной трассы Р-351. Вакансия представлена на сайте тюменского Центра занятости. Сотрудникам обещают платить по 3 000 рублей в час. «В „ДЭП №33“ для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень срочно требуются водители категории С. Заработная плата — три тысячи рублей в час», — говорится в вакансии на сайте тюменского Центра занятости. Работать тюменцам предстоит в Екатеринбурге. Управлять нужно будет тяжелой техникой, в частности — самосвалами. Работодатель обещает премии в 100% за переработку. АО «ДЭП №33» выиграло торги на ремонт участка трассы Р-351 в октябре. Заказчиком выступает «Уралуправтодор». Стоимость контракта в более чем миллион раз превышает часовую ставку для тюменских водителей: по итогу выполнения работ подрядчик получит 3 млрд 103 млн рублей. Для сравнения, согласно данным системы СБИС, за прошлый год компания получила прибыль в размере 41,2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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