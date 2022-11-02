Тюменцев зовут помочь исполнить федеральный контракт на миллиарды рублей

02 ноября 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Водители из Тюмени могут заработать по 3 тысячи в час на ремонте федеральной трассы Фото: Анна Майорова © URA.RU Водителей из Тюмени зовут на работу в Екатеринбург, чтобы помочь подрядчику «Уралуправтодора» выполнить контракт на миллиарды рублей по ремонту участка федеральной трассы Р-351. Вакансия представлена на сайте тюменского Центра занятости. Сотрудникам обещают платить по 3 000 рублей в час. «В „ДЭП №33“ для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень срочно требуются водители категории С. Заработная плата — три тысячи рублей в час», — говорится в вакансии на сайте тюменского Центра занятости. Работать тюменцам предстоит в Екатеринбурге. Управлять нужно будет тяжелой техникой, в частности — самосвалами. Работодатель обещает премии в 100% за переработку. АО «ДЭП №33» выиграло торги на ремонт участка трассы Р-351 в октябре. Заказчиком выступает «Уралуправтодор». Стоимость контракта в более чем миллион раз превышает часовую ставку для тюменских водителей: по итогу выполнения работ подрядчик получит 3 млрд 103 млн рублей. Для сравнения, согласно данным системы СБИС, за прошлый год компания получила прибыль в размере 41,2 млн рублей.

Водителей из Тюмени зовут на работу в Екатеринбург, чтобы помочь подрядчику «Уралуправтодора» выполнить контракт на миллиарды рублей по ремонту участка федеральной трассы Р-351. Вакансия представлена на сайте тюменского Центра занятости. Сотрудникам обещают платить по 3 000 рублей в час. «В „ДЭП №33“ для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень срочно требуются водители категории С. Заработная плата — три тысячи рублей в час», — говорится в вакансии на сайте тюменского Центра занятости. Работать тюменцам предстоит в Екатеринбурге. Управлять нужно будет тяжелой техникой, в частности — самосвалами. Работодатель обещает премии в 100% за переработку. АО «ДЭП №33» выиграло торги на ремонт участка трассы Р-351 в октябре. Заказчиком выступает «Уралуправтодор». Стоимость контракта в более чем миллион раз превышает часовую ставку для тюменских водителей: по итогу выполнения работ подрядчик получит 3 млрд 103 млн рублей. Для сравнения, согласно данным системы СБИС, за прошлый год компания получила прибыль в размере 41,2 млн рублей.