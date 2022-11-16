Программа переселения в ЯНАО продолжится, несмотря на дефицит в бюджете. Инсайд

17 ноября 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Программа переселения продолжится, несмотря на дефицит в бюджете Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Программа переселения в ЯНАО продолжится, несмотря на то, что бюджет на следующий год примут с дефицитом в 50 миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «При планировании особенно переживали за расселение авариек: цены на строительство выросли из-за санкций, но застройщики быстро сориентировались, дома возводят без сбоев. У Дмитрия Артюхова программа по расселению на особом контроле, сказал, что деревянный Ямал уйдет в прошлое, значит так и будет», — сообщил агентству инсайдер. Так как строительный задел регион создал еще в докризисное время, то сейчас в активной фазе строительства находятся несколько крупных микрорайонов в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Тазовском. «Пик ввода жилья ожидают в следующие два года. Если не случится ничего экстраординарного в масштабах страны, регион свои обязательства выполнит», — отметил источник. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО примут окружной бюджет на 2023 года с дефицитом в 51 млрд рублей. В этом году он составил 25 млрд рублей.

Программа переселения в ЯНАО продолжится, несмотря на то, что бюджет на следующий год примут с дефицитом в 50 миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «При планировании особенно переживали за расселение авариек: цены на строительство выросли из-за санкций, но застройщики быстро сориентировались, дома возводят без сбоев. У Дмитрия Артюхова программа по расселению на особом контроле, сказал, что деревянный Ямал уйдет в прошлое, значит так и будет», — сообщил агентству инсайдер. Так как строительный задел регион создал еще в докризисное время, то сейчас в активной фазе строительства находятся несколько крупных микрорайонов в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Тазовском. «Пик ввода жилья ожидают в следующие два года. Если не случится ничего экстраординарного в масштабах страны, регион свои обязательства выполнит», — отметил источник. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО примут окружной бюджет на 2023 года с дефицитом в 51 млрд рублей. В этом году он составил 25 млрд рублей.