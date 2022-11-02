Минпромторг разрешил завозить импортный алкоголь в РФ в обход санкций

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Сердар Камбаров, визажист. Екатеринбург, стакан, алкоголь, виски со льдом
Минпромторг разрешил завозить импортный алкоголь в обход санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В новый перечень товаров для параллельного импорта в Россию вошли иностранные марки алкоголя. Об этом говорится в приказе Минпромторга на портале правовой информации.

«Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <> дополнить строкой следующего содержания: алкогольные и безалкогольные напитки и уксус», — указано в приказе.

В обновленный перечень товаров для параллельного импорта вошли иностранные бренды вин, шампанского, ликеров и виски. В частности, Jagermeister, White Horse, Malibu, Jim Beam, Jose Cuervo, Jack Daniel’s и другие.

Ранее ритейлер «Красное и Белое» сообщил о дефиците зарубежного алкоголя в ряде регионов РФ. Это произошло на фоне санкций Запада в отношении России. После начало СВО из России ушли многие иностранные компании и бренды. Тогда правительство РФ запустило программу параллельного импорта. Она официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя.

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В новый перечень товаров для параллельного импорта в Россию вошли иностранные марки алкоголя. Об этом говорится в приказе Минпромторга на портале правовой информации. «Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <> дополнить строкой следующего содержания: алкогольные и безалкогольные напитки и уксус», — указано в приказе. В обновленный перечень товаров для параллельного импорта вошли иностранные бренды вин, шампанского, ликеров и виски. В частности, Jagermeister, White Horse, Malibu, Jim Beam, Jose Cuervo, Jack Daniel’s и другие. Ранее ритейлер «Красное и Белое» сообщил о дефиците зарубежного алкоголя в ряде регионов РФ. Это произошло на фоне санкций Запада в отношении России. После начало СВО из России ушли многие иностранные компании и бренды. Тогда правительство РФ запустило программу параллельного импорта. Она официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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