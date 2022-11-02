Минпромторг разрешил завозить импортный алкоголь в РФ в обход санкций 02 ноября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 + Минпромторг разрешил завозить импортный алкоголь в обход санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В новый перечень товаров для параллельного импорта в Россию вошли иностранные марки алкоголя. Об этом говорится в приказе Минпромторга на портале правовой информации. «Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <> дополнить строкой следующего содержания: алкогольные и безалкогольные напитки и уксус», — указано в приказе. В обновленный перечень товаров для параллельного импорта вошли иностранные бренды вин, шампанского, ликеров и виски. В частности, Jagermeister, White Horse, Malibu, Jim Beam, Jose Cuervo, Jack Daniel’s и другие. Ранее ритейлер «Красное и Белое» сообщил о дефиците зарубежного алкоголя в ряде регионов РФ. Это произошло на фоне санкций Запада в отношении России. После начало СВО из России ушли многие иностранные компании и бренды. Тогда правительство РФ запустило программу параллельного импорта. Она официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя. В новый перечень товаров для параллельного импорта в Россию вошли иностранные марки алкоголя. Об этом говорится в приказе Минпромторга на портале правовой информации. «Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <> дополнить строкой следующего содержания: алкогольные и безалкогольные напитки и уксус», — указано в приказе. В обновленный перечень товаров для параллельного импорта вошли иностранные бренды вин, шампанского, ликеров и виски. В частности, Jagermeister, White Horse, Malibu, Jim Beam, Jose Cuervo, Jack Daniel’s и другие. Ранее ритейлер «Красное и Белое» сообщил о дефиците зарубежного алкоголя в ряде регионов РФ. Это произошло на фоне санкций Запада в отношении России. После начало СВО из России ушли многие иностранные компании и бренды. Тогда правительство РФ запустило программу параллельного импорта. Она официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям