Экс-сотрудник Белого дома объяснил, зачем США теракты на Украине Экс-сотрудник Белого дома: США спровоцирует войну с РФ через теракт 02 ноября 2022 в 23:42 Размер текста - 17 + Бывший сотрудник Белого дома предрек войну между РФ и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон спровоцирует войну с Россией через теракт. Об этом заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. «Учитывая огромное количество атак под ложным флагом, осуществляемых Вашингтоном, следует ли ожидать еще одного теракта на Украине, который вовлечет США в войну против России?», — передает слова Пола Робертса издание Global Research. Он подчеркнул, что из-за агрессивной политики Вашингтона «перспективы выглядят мрачно». Ранее военный эксперт заявил, что США проводят испытания ядерной бомбы, чтобы спровоцировать Россию. Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон сообщил, что в США призвали расчленить РФ, передает MK.RU. Вашингтон спровоцирует войну с Россией через теракт. Об этом заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. «Учитывая огромное количество атак под ложным флагом, осуществляемых Вашингтоном, следует ли ожидать еще одного теракта на Украине, который вовлечет США в войну против России?», — передает слова Пола Робертса издание Global Research. Он подчеркнул, что из-за агрессивной политики Вашингтона «перспективы выглядят мрачно». Ранее военный эксперт заявил, что США проводят испытания ядерной бомбы, чтобы спровоцировать Россию. Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон сообщил, что в США призвали расчленить РФ, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям