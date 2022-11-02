02 ноября 2022

Экс-сотрудник Белого дома объяснил, зачем США теракты на Украине

Экс-сотрудник Белого дома: США спровоцирует войну с РФ через теракт
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Бывший сотрудник Белого дома предрек войну между РФ и США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон спровоцирует войну с Россией через теракт. Об этом заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Учитывая огромное количество атак под ложным флагом, осуществляемых Вашингтоном, следует ли ожидать еще одного теракта на Украине, который вовлечет США в войну против России?», — передает слова Пола Робертса издание Global Research. Он подчеркнул, что из-за агрессивной политики Вашингтона «перспективы выглядят мрачно».

Ранее военный эксперт заявил, что США проводят испытания ядерной бомбы, чтобы спровоцировать Россию. Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон сообщил, что в США призвали расчленить РФ, передает MK.RU.

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Вашингтон спровоцирует войну с Россией через теракт. Об этом заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. «Учитывая огромное количество атак под ложным флагом, осуществляемых Вашингтоном, следует ли ожидать еще одного теракта на Украине, который вовлечет США в войну против России?», — передает слова Пола Робертса издание Global Research. Он подчеркнул, что из-за агрессивной политики Вашингтона «перспективы выглядят мрачно». Ранее военный эксперт заявил, что США проводят испытания ядерной бомбы, чтобы спровоцировать Россию. Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон сообщил, что в США призвали расчленить РФ, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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