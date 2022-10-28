Военный эксперт объяснил, почему США торопятся с созданием новой термоядерной бомбы

Военный историк Кнутов: США проводят испытания ядерной бомбы, чтобы спровоцировать Россию
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Кнутов заявил, что блок НАТО и США готовятся к войне с Россией с применением ядерного оружия Фото:
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США проводят испытания ядерной бомбы B61-12, невзирая на доктрину о нераспространении ядерного оружия. Таким образом Соединенные Штаты пытаются спровоцировать Россию и устроить мировой хаос. Об этом «Пятому каналу» заявил военный историк и директор российского музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Это [испытания бомбы] тревожный сигнал. Эти бомбы размещены в пяти странах: Германия, Голландия, Бельгия, Италия и Турция. Последняя обычно не участвует в этой программе, а вот остальные ежегодно проводят учения летчиков по метанию ядерных бомб — что противоречит договору о нераспространении ядерного оружия», — передает слова Кнутова «Пятый канал».

Директор музея ПВО добавил, что США уже не раз угрожали применением ядерной бомбы. «Размещение подобного оружия крайне опасно и это говорит о том, что блок НАТО и США готовятся к войне с Россией с применением ядерных бомб», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ускорили формирование модернизированной бомбы B61-12. Об этом сообщало издание Politico.

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США проводят испытания ядерной бомбы B61-12, невзирая на доктрину о нераспространении ядерного оружия. Таким образом Соединенные Штаты пытаются спровоцировать Россию и устроить мировой хаос. Об этом «Пятому каналу» заявил военный историк и директор российского музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Это [испытания бомбы] тревожный сигнал. Эти бомбы размещены в пяти странах: Германия, Голландия, Бельгия, Италия и Турция. Последняя обычно не участвует в этой программе, а вот остальные ежегодно проводят учения летчиков по метанию ядерных бомб — что противоречит договору о нераспространении ядерного оружия», — передает слова Кнутова «Пятый канал». Директор музея ПВО добавил, что США уже не раз угрожали применением ядерной бомбы. «Размещение подобного оружия крайне опасно и это говорит о том, что блок НАТО и США готовятся к войне с Россией с применением ядерных бомб», — заключил военный эксперт. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ускорили формирование модернизированной бомбы B61-12. Об этом сообщало издание Politico.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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