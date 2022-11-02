На достройку крематория пермским властям потребуется в два раза больше денег

Власти потратят на строительство крематория 512,3 млн рублей на первом этапе и 710,6 млн рублей — на втором Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Перми планируют увеличить финансирование, направленное на строительство крематория в прикамской столице на Восточном кладбище. Сам проект будет реализован в два этапа, передают СМИ.

«Администрация Перми предложила увеличить общую стоимость проекта на 760,6 млн рублей (до 1,223 млрд рублей) и продлить срок осуществления капитальных вложений на один год (до 2024 года). Общую сметную стоимость проекта предлагается разбить на два отдельных расчета», — указано в сообщении на сайте «Коммерсант-Прикамье».

По данным пермского издания, корректировка в расчетах вызвана ростом цен на стройматериалы. Согласно проектным документам, первый этап будет завершен в 2024 году. К тому времени по плану должно появиться само здание и колумбарные стенки, благоустроена прилегающая территория и проведено освещение. Информации о сроках второго этапа строительных работ пока нет.

URA.RU уже писало, что строительство Восточного кладбища в Перми продлится до 2024 года. Запустить крематорий власти планировали раньше из-за социальной значимости объекта.