02 ноября 2022
01 ноября 2022

На достройку крематория пермским властям потребуется в два раза больше денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Крематорий. Магнитогорск, печь, крематорий, прах
Власти потратят на строительство крематория 512,3 млн рублей на первом этапе и 710,6 млн рублей — на втором Фото:

Власти Перми планируют увеличить финансирование, направленное на строительство крематория в прикамской столице на Восточном кладбище. Сам проект будет реализован в два этапа, передают СМИ.

«Администрация Перми предложила увеличить общую стоимость проекта на 760,6 млн рублей (до 1,223 млрд рублей) и продлить срок осуществления капитальных вложений на один год (до 2024 года). Общую сметную стоимость проекта предлагается разбить на два отдельных расчета», — указано в сообщении на сайте «Коммерсант-Прикамье».

По данным пермского издания, корректировка в расчетах вызвана ростом цен на стройматериалы. Согласно проектным документам, первый этап будет завершен в 2024 году. К тому времени по плану должно появиться само здание и колумбарные стенки, благоустроена прилегающая территория и проведено освещение. Информации о сроках второго этапа строительных работ пока нет.

URA.RU уже писало, что строительство Восточного кладбища в Перми продлится до 2024 года. Запустить крематорий власти планировали раньше из-за социальной значимости объекта.

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Власти Перми планируют увеличить финансирование, направленное на строительство крематория в прикамской столице на Восточном кладбище. Сам проект будет реализован в два этапа, передают СМИ. «Администрация Перми предложила увеличить общую стоимость проекта на 760,6 млн рублей (до 1,223 млрд рублей) и продлить срок осуществления капитальных вложений на один год (до 2024 года). Общую сметную стоимость проекта предлагается разбить на два отдельных расчета», — указано в сообщении на сайте «Коммерсант-Прикамье». По данным пермского издания, корректировка в расчетах вызвана ростом цен на стройматериалы. Согласно проектным документам, первый этап будет завершен в 2024 году. К тому времени по плану должно появиться само здание и колумбарные стенки, благоустроена прилегающая территория и проведено освещение. Информации о сроках второго этапа строительных работ пока нет. URA.RU уже писало, что строительство Восточного кладбища в Перми продлится до 2024 года. Запустить крематорий власти планировали раньше из-за социальной значимости объекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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