Открытие кладбища «Восточное» в Перми отложили до 2024 года

В Перми строительство Восточного кладбища продлится до 2024 года. Такая информация появилась в СМИ.
«Строительство в Перми кладбища „Восточное“ должно завершиться к 2024 году. Ранее сообщалось, что оно откроется в конце 2022 года после положительного заключения санэпидэкспертизы», — пишет «Новый компаньон» на сайте со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство».
В учреждении пермскому изданию не пояснили причину переноса сроков, но отметили, что 2024 год указан в разработанном проекте. Запустить крематорий власти планирует, в силу социальной значимости объекта, в 2023 году.
Ранее URA.RU сообщало, в городе несколько лет не могут открыть новое кладбище «Восточное» вместе с расположенным на его территории крематорием. В Пермском крае остро стоит проблема с размещением новых мест под захоронения. Она появилась после закрытия крупнейшего в краевой столице Северного кладбища.
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