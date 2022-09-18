18 сентября 2022
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Открытие кладбища «Восточное» в Перми отложили до 2024 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище в посёлке Чистопрудное. Курган, кладбище, последствие пожара, сгоревшее кладбище
Строительство Восточного кладбища в Перми отложено Фото:

В Перми строительство Восточного кладбища продлится до 2024 года. Такая информация появилась в СМИ.

«Строительство в Перми кладбища „Восточное“ должно завершиться к 2024 году. Ранее сообщалось, что оно откроется в конце 2022 года после положительного заключения санэпидэкспертизы», — пишет «Новый компаньон» на сайте со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство».

В учреждении пермскому изданию не пояснили причину переноса сроков, но отметили, что 2024 год указан в разработанном проекте. Запустить крематорий власти планирует, в силу социальной значимости объекта, в 2023 году.

Ранее URA.RU сообщало, в городе несколько лет не могут открыть новое кладбище «Восточное» вместе с расположенным на его территории крематорием. В Пермском крае остро стоит проблема с размещением новых мест под захоронения. Она появилась после закрытия крупнейшего в краевой столице Северного кладбища.

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В Перми строительство Восточного кладбища продлится до 2024 года. Такая информация появилась в СМИ. «Строительство в Перми кладбища „Восточное“ должно завершиться к 2024 году. Ранее сообщалось, что оно откроется в конце 2022 года после положительного заключения санэпидэкспертизы», — пишет «Новый компаньон» на сайте со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство». В учреждении пермскому изданию не пояснили причину переноса сроков, но отметили, что 2024 год указан в разработанном проекте. Запустить крематорий власти планирует, в силу социальной значимости объекта, в 2023 году. Ранее URA.RU сообщало, в городе несколько лет не могут открыть новое кладбище «Восточное» вместе с расположенным на его территории крематорием. В Пермском крае остро стоит проблема с размещением новых мест под захоронения. Она появилась после закрытия крупнейшего в краевой столице Северного кладбища.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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