США одобрили решение Путина по зерновой сделке

03 ноября 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

США поприветствовали возвращение России к участию в зерновой сделке, заявил Нед Прайс Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В США поддержали решение президента России Владимира Путина о возвращении РФ к участию в зерновой сделке. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «Мы приветствуем тот факт, что благодаря усилиям генерального секретаря ООН и наших турецких союзников зерновая сделка возобновится. Как рассказали в ООН, суда вновь пойдут по Черному морю на этой неделе», — заявил Прайс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube. Ранее Россия возобновила участие в зерновой сделке. Решение было принято после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Этому предшествовала серия переговоров Путина и Эрдогана. В ООН поприветствовали подобное решение России.

В США поддержали решение президента России Владимира Путина о возвращении РФ к участию в зерновой сделке. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. «Мы приветствуем тот факт, что благодаря усилиям генерального секретаря ООН и наших турецких союзников зерновая сделка возобновится. Как рассказали в ООН, суда вновь пойдут по Черному морю на этой неделе», — заявил Прайс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube. Ранее Россия возобновила участие в зерновой сделке. Решение было принято после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Этому предшествовала серия переговоров Путина и Эрдогана. В ООН поприветствовали подобное решение России.