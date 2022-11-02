США одобрили решение Путина по зерновой сделке

«Мы приветствуем тот факт, что благодаря усилиям генерального секретаря ООН и наших турецких союзников зерновая сделка возобновится. Как рассказали в ООН, суда вновь пойдут по Черному морю на этой неделе», — заявил Прайс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.
Ранее Россия возобновила участие в зерновой сделке. Решение было принято после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Этому предшествовала серия переговоров Путина и Эрдогана. В ООН поприветствовали подобное решение России.
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В США поддержали решение президента России Владимира Путина о возвращении РФ к участию в зерновой сделке. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. «Мы приветствуем тот факт, что благодаря усилиям генерального секретаря ООН и наших турецких союзников зерновая сделка возобновится. Как рассказали в ООН, суда вновь пойдут по Черному морю на этой неделе», — заявил Прайс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube. Ранее Россия возобновила участие в зерновой сделке. Решение было принято после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Этому предшествовала серия переговоров Путина и Эрдогана. В ООН поприветствовали подобное решение России.