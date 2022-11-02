02 ноября 2022

США одобрили решение Путина по зерновой сделке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка
США поприветствовали возвращение России к участию в зерновой сделке, заявил Нед Прайс Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

В США поддержали решение президента России Владимира Путина о возвращении РФ к участию в зерновой сделке. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Новость по теме
Что такое зерновая сделка России и Украины

«Мы приветствуем тот факт, что благодаря усилиям генерального секретаря ООН и наших турецких союзников зерновая сделка возобновится. Как рассказали в ООН, суда вновь пойдут по Черному морю на этой неделе», — заявил Прайс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.

Ранее Россия возобновила участие в зерновой сделке. Решение было принято после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Этому предшествовала серия переговоров Путина и Эрдогана. В ООН поприветствовали подобное решение России.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В США поддержали решение президента России Владимира Путина о возвращении РФ к участию в зерновой сделке. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. «Мы приветствуем тот факт, что благодаря усилиям генерального секретаря ООН и наших турецких союзников зерновая сделка возобновится. Как рассказали в ООН, суда вновь пойдут по Черному морю на этой неделе», — заявил Прайс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube. Ранее Россия возобновила участие в зерновой сделке. Решение было принято после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Этому предшествовала серия переговоров Путина и Эрдогана. В ООН поприветствовали подобное решение России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...