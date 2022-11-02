02 ноября 2022
01 ноября 2022

Учитель из ЯНАО стал лауреатом федерального конкурса

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Педагог работает в коррекционной школе (фото из архива) Фото:

Учитель информатики коррекционной школы Губкинского (ЯНАО) Андрей Гардт стал лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Об этом сообщается на странице департамента образования округа.

«Андрей Гардт стал лауреатом в номинации „Молодые учителя“. Поздравляем! Дальнейших успехов и достижений!», — отмечается в сообщении.

Преподаватель работает в школе с января прошлого года. В 2022 году он получил губернаторский грант в номинации «Новый учитель Ямала».

Ранее URA.RU рассказывало, что преподаватель английского языка из Ноябрьска (ЯНАО) Зильфира Батырова вышла в третий тур конкурса «Учитель года России» — 2022. Педагог попала в пятерку сильнейших учителей этого года.

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Учитель информатики коррекционной школы Губкинского (ЯНАО) Андрей Гардт стал лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Об этом сообщается на странице департамента образования округа. «Андрей Гардт стал лауреатом в номинации „Молодые учителя“. Поздравляем! Дальнейших успехов и достижений!», — отмечается в сообщении. Преподаватель работает в школе с января прошлого года. В 2022 году он получил губернаторский грант в номинации «Новый учитель Ямала». Ранее URA.RU рассказывало, что преподаватель английского языка из Ноябрьска (ЯНАО) Зильфира Батырова вышла в третий тур конкурса «Учитель года России» — 2022. Педагог попала в пятерку сильнейших учителей этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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