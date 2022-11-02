Учитель из ЯНАО стал лауреатом федерального конкурса

03 ноября 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Педагог работает в коррекционной школе (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учитель информатики коррекционной школы Губкинского (ЯНАО) Андрей Гардт стал лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Об этом сообщается на странице департамента образования округа. «Андрей Гардт стал лауреатом в номинации „Молодые учителя“. Поздравляем! Дальнейших успехов и достижений!», — отмечается в сообщении. Преподаватель работает в школе с января прошлого года. В 2022 году он получил губернаторский грант в номинации «Новый учитель Ямала». Ранее URA.RU рассказывало, что преподаватель английского языка из Ноябрьска (ЯНАО) Зильфира Батырова вышла в третий тур конкурса «Учитель года России» — 2022. Педагог попала в пятерку сильнейших учителей этого года.

Учитель информатики коррекционной школы Губкинского (ЯНАО) Андрей Гардт стал лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Об этом сообщается на странице департамента образования округа. «Андрей Гардт стал лауреатом в номинации „Молодые учителя“. Поздравляем! Дальнейших успехов и достижений!», — отмечается в сообщении. Преподаватель работает в школе с января прошлого года. В 2022 году он получил губернаторский грант в номинации «Новый учитель Ямала». Ранее URA.RU рассказывало, что преподаватель английского языка из Ноябрьска (ЯНАО) Зильфира Батырова вышла в третий тур конкурса «Учитель года России» — 2022. Педагог попала в пятерку сильнейших учителей этого года.