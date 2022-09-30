Преподаватель из ЯНАО стала призером конкурса «Учитель года — 2022»

Преподаватель из ЯНАО прошла в третий тур конкурса «Учитель года — 2022»

Зильфира Батырова из ЯНАО вошла в пятерку лучших учителей России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Преподаватель английского языка из Ноябрьска (ЯНАО) Зильфира Батырова вышла в третий тур конкурса «Учитель года России» — 2022. Об этом сообщается на сайте минпросвещения РФ.

«Пятерке призеров, в которую вошла и представительница ЯНАО, предстоит побороться за победу в Москве. На заключительном испытании „Педагогический совет“ конкурсанты обсудят с министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию», — уточняется на сайте министерства.

Таким образом, преподаватель из Ноябрьска попала в пятерку сильнейших учителей этого года. Ранее URA.RU рассказывало, что Зильфиру Батырову назвали в числе 15 лауреатов конкурса. Среди призеров также оказалась учитель из Челябинска.