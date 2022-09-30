30 сентября 2022
29 сентября 2022

Преподаватель из ЯНАО стала призером конкурса «Учитель года — 2022»

Преподаватель из ЯНАО прошла в третий тур конкурса «Учитель года — 2022»
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Финал конкурса
Зильфира Батырова из ЯНАО вошла в пятерку лучших учителей России Фото:

Преподаватель английского языка из Ноябрьска (ЯНАО) Зильфира Батырова вышла в третий тур конкурса «Учитель года России» — 2022. Об этом сообщается на сайте минпросвещения РФ.

«Пятерке призеров, в которую вошла и представительница ЯНАО, предстоит побороться за победу в Москве. На заключительном испытании „Педагогический совет“ конкурсанты обсудят с министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию», — уточняется на сайте министерства.

Таким образом, преподаватель из Ноябрьска попала в пятерку сильнейших учителей этого года. Ранее URA.RU рассказывало, что Зильфиру Батырову назвали в числе 15 лауреатов конкурса. Среди призеров также оказалась учитель из Челябинска.

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Преподаватель английского языка из Ноябрьска (ЯНАО) Зильфира Батырова вышла в третий тур конкурса «Учитель года России» — 2022. Об этом сообщается на сайте минпросвещения РФ. «Пятерке призеров, в которую вошла и представительница ЯНАО, предстоит побороться за победу в Москве. На заключительном испытании „Педагогический совет“ конкурсанты обсудят с министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию», — уточняется на сайте министерства. Таким образом, преподаватель из Ноябрьска попала в пятерку сильнейших учителей этого года. Ранее URA.RU рассказывало, что Зильфиру Батырову назвали в числе 15 лауреатов конкурса. Среди призеров также оказалась учитель из Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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