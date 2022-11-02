Китай поддержал расследование РФ о биолабораториях на Украине КНР считает легитимными вопросы РФ по биолабораториям на Украине 03 ноября 2022 в 03:16 Размер текста - 17 + Вопросы о существовании на Украине биолабораторий США возникают с начала спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Китай считает легитимными вопросы России по биолабораториям на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при СБ ООН Гэн Шуан. «Россия как государство-участник направила свои жалобы в Совет Безопасности. <…> Это разумно и легитимно, и блокировать это нельзя», — заявил Гэн Шуан на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. Китай считает, что любые доказательства, связанные с нарушением Конвенции о запрещенном оружии, должны пользоваться особым вниманием международного общества, а также заслуживают должных ответов, подчеркнул дипломат. Он также отметил, что подозрения в том, что США военно-биологическую деятельность на территории Украины, возникли еще в самом начале спецоперации РФ. Ранее сообщалось, что ООН отказалась расследовать деятельность биолабораторий на Украине. Из-за этого Россия подала жалобу. Затем Совет Безопасности ООН отказался проводить расследование. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский разочаровался в Организации из-за этого решения. Китай считает легитимными вопросы России по биолабораториям на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при СБ ООН Гэн Шуан. «Россия как государство-участник направила свои жалобы в Совет Безопасности. <…> Это разумно и легитимно, и блокировать это нельзя», — заявил Гэн Шуан на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. Китай считает, что любые доказательства, связанные с нарушением Конвенции о запрещенном оружии, должны пользоваться особым вниманием международного общества, а также заслуживают должных ответов, подчеркнул дипломат. Он также отметил, что подозрения в том, что США военно-биологическую деятельность на территории Украины, возникли еще в самом начале спецоперации РФ. Ранее сообщалось, что ООН отказалась расследовать деятельность биолабораторий на Украине. Из-за этого Россия подала жалобу. Затем Совет Безопасности ООН отказался проводить расследование. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский разочаровался в Организации из-за этого решения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям