Высокоточные крылатые ракеты Х-32 могут уничтожить Украину, ведь их не сможет перехватить ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Это великолепная крылатая ракета с очень большой скоростью полета, около пяти махов, то есть ее практически невозможно перехватить существующими на Украине системами ПВО. Это оружие имеет очень высокую точность. И за счет этого эффективность поражения объектов становится максимально высокой», — рассказал эксперт. Его слова приводит «Царьград».
Кроме того, мощность таких ракеты позволяет пробить, например, дно корабля. Также Кнутов подчеркивает, что в теории данные ракеты способны влететь в форточку бункера, где прячется президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось о том, каким оружием Россия проводила массированные удары по Украине. Это были ракеты X-32.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Основная ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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Высокоточные крылатые ракеты Х-32 могут уничтожить Украину, ведь их не сможет перехватить ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «Это великолепная крылатая ракета с очень большой скоростью полета, около пяти махов, то есть ее практически невозможно перехватить существующими на Украине системами ПВО. Это оружие имеет очень высокую точность. И за счет этого эффективность поражения объектов становится максимально высокой», — рассказал эксперт. Его слова приводит «Царьград». Кроме того, мощность таких ракеты позволяет пробить, например, дно корабля. Также Кнутов подчеркивает, что в теории данные ракеты способны влететь в форточку бункера, где прячется президент Украины Владимир Зеленский. Ранее сообщалось о том, каким оружием Россия проводила массированные удары по Украине. Это были ракеты X-32. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Основная ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.