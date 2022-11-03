Военный историк рассказал об оружии РФ, способном уничтожить Украину

Военный историк Кнутов: российские ракеты Х-32 показали свою эффективность в ходе спецоперации

Эксперт Юрий Кнутов отметил эффективность крылатых ракет Х-32 Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Высокоточные крылатые ракеты Х-32 могут уничтожить Украину, ведь их не сможет перехватить ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это великолепная крылатая ракета с очень большой скоростью полета, около пяти махов, то есть ее практически невозможно перехватить существующими на Украине системами ПВО. Это оружие имеет очень высокую точность. И за счет этого эффективность поражения объектов становится максимально высокой», — рассказал эксперт. Его слова приводит «Царьград».

Кроме того, мощность таких ракеты позволяет пробить, например, дно корабля. Также Кнутов подчеркивает, что в теории данные ракеты способны влететь в форточку бункера, где прячется президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось о том, каким оружием Россия проводила массированные удары по Украине. Это были ракеты X-32.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Основная ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.