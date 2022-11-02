Сотни тюменцев приняли участие в уникальном проекте по сбору отходов

Посетителям в экодоме рассказывают о концепции проекта, читают лекции и проводят мастер-класс Фото: пресс-служба «Тюменское экологическое объединение»

Более 500 человек принесли на переработку крышки, пакеты и другие отходы в экодом «Гудвин», который открылся неделю назад в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО).

«За пять рабочих дней вдохновиться новым общественным пространством, поговорить об экологии, посетить мастерскую ресайклинга и просто сдать вторичное сырье на переработку пришли более 500 человек», — отметили в «ТЭО», добавив, что в экодом принесли десятки килограммов вторсырья.

Посетителям рассказывают о концепции проекта, читают лекции и проводят мастер-классы. «Показываем нашу совместную с СИБУРом мастерскую, работа которой понятна и интересна как взрослым, так и юным гостям. Желающие приносят вторичное сырье. Из самых популярных фракций — картон, бумага, пэт-бутылки, флаконы из-под бытовой химии», — рассказали в «ТЭО». Также посетители могут принести сюда чистые крышки, цветные пакеты и «пупырчатую» пленку.

Экодом «Гудвин» открылся в Тюмени 27 октября, это первый и пока единственный подобный объект в регионе. Партнером регоператора по созданию экодомов в Тюменской области стала компания «СИБУР». Ранее пункты приема вторсырья открылись в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Подобный проект будет запущен и в Свердловской области.

Фото: пресс-служба «ТЭО»

Фото: пресс-служба «ТЭО»

Фото: пресс-служба «ТЭО»

Фото: пресс-служба «ТЭО»