Володин: Украина потеряла больше половины населения

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Организационное собрание фракции политической партии
После государственного переворота в 2014 году Украина потеряла свой суверенитет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После государственного переворота в 2014 году, Украина потеряла суверенитет и более половины своего населения. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет. Стала колонией США. Страна разворована, утрачен промышленный потенциал. Интересы народа не учитываются. За это время Украина потеряла 53,7% населения», — написал он в своем telegram-канале. Спикер также уточнил, что за восемь лет из страны сбежало более десяти миллионов человек. Володин заявил, что киевский режим ведет собственную страну к уничтожению.

Ранее спикер Госдумы заявлял, что Украина полностью потеряла самостоятельность. Говоря об Украине, он также сообщал, что руководство Киева поручило ученым-атомщикам создать «грязную бомбу», пишут «Дни.ру».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная задача — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида.

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После государственного переворота в 2014 году, Украина потеряла суверенитет и более половины своего населения. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «После госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет. Стала колонией США. Страна разворована, утрачен промышленный потенциал. Интересы народа не учитываются. За это время Украина потеряла 53,7% населения», — написал он в своем telegram-канале. Спикер также уточнил, что за восемь лет из страны сбежало более десяти миллионов человек. Володин заявил, что киевский режим ведет собственную страну к уничтожению. Ранее спикер Госдумы заявлял, что Украина полностью потеряла самостоятельность. Говоря об Украине, он также сообщал, что руководство Киева поручило ученым-атомщикам создать «грязную бомбу», пишут «Дни.ру». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная задача — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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