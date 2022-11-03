После государственного переворота в 2014 году Украина потеряла свой суверенитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После государственного переворота в 2014 году, Украина потеряла суверенитет и более половины своего населения. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет. Стала колонией США. Страна разворована, утрачен промышленный потенциал. Интересы народа не учитываются. За это время Украина потеряла 53,7% населения», — написал он в своем telegram-канале. Спикер также уточнил, что за восемь лет из страны сбежало более десяти миллионов человек. Володин заявил, что киевский режим ведет собственную страну к уничтожению.

Ранее спикер Госдумы заявлял, что Украина полностью потеряла самостоятельность. Говоря об Украине, он также сообщал, что руководство Киева поручило ученым-атомщикам создать «грязную бомбу», пишут «Дни.ру».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная задача — защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида.