Курганских студентов призывают в армию из-за не вовремя сданных документов

03 ноября 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Курганских студентов просят в срок предоставлять документы в военкоматы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские студенты забывают вовремя сдавать в военкоматы документы, что они учатся. И из-за этого их призывают в армию. Об этом на пресс-конференции 3 ноября сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур, передает корреспондент URA.RU. «Студенты забывают предоставлять в военкомат справки, что они учатся. Мы начинаем работы по призыву, и возникают недоразумения. По федеральному закону они должны предоставлять данные документы до 1 октября в военные комиссариаты, в которых стоят на учете», — сообщил Белокур. На пресс-конференции уточнили, что подобная информация содержится в приписных удостоверениях. Ранее URA.RU писало, что на пресс-конференции в областном военкомате рассказали, что призывники из Курганской области, в том числе, будут служить в сухопутных и воздушно-десантных войсках. Кроме этого, курганцев не отправят на службу в регионы, которые граничат с Украиной.

Курганские студенты забывают вовремя сдавать в военкоматы документы, что они учатся. И из-за этого их призывают в армию. Об этом на пресс-конференции 3 ноября сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур, передает корреспондент URA.RU. «Студенты забывают предоставлять в военкомат справки, что они учатся. Мы начинаем работы по призыву, и возникают недоразумения. По федеральному закону они должны предоставлять данные документы до 1 октября в военные комиссариаты, в которых стоят на учете», — сообщил Белокур. На пресс-конференции уточнили, что подобная информация содержится в приписных удостоверениях. Ранее URA.RU писало, что на пресс-конференции в областном военкомате рассказали, что призывники из Курганской области, в том числе, будут служить в сухопутных и воздушно-десантных войсках. Кроме этого, курганцев не отправят на службу в регионы, которые граничат с Украиной.