02 ноября 2022

Курганских студентов призывают в армию из-за не вовремя сданных документов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, военкомат, военком
Курганских студентов просят в срок предоставлять документы в военкоматы Фото:

Курганские студенты забывают вовремя сдавать в военкоматы документы, что они учатся. И из-за этого их призывают в армию. Об этом на пресс-конференции 3 ноября сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур, передает корреспондент URA.RU.

«Студенты забывают предоставлять в военкомат справки, что они учатся. Мы начинаем работы по призыву, и возникают недоразумения. По федеральному закону они должны предоставлять данные документы до 1 октября в военные комиссариаты, в которых стоят на учете», — сообщил Белокур. На пресс-конференции уточнили, что подобная информация содержится в приписных удостоверениях.

Ранее URA.RU писало, что на пресс-конференции в областном военкомате рассказали, что призывники из Курганской области, в том числе, будут служить в сухопутных и воздушно-десантных войсках. Кроме этого, курганцев не отправят на службу в регионы, которые граничат с Украиной.

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Курганские студенты забывают вовремя сдавать в военкоматы документы, что они учатся. И из-за этого их призывают в армию. Об этом на пресс-конференции 3 ноября сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур, передает корреспондент URA.RU. «Студенты забывают предоставлять в военкомат справки, что они учатся. Мы начинаем работы по призыву, и возникают недоразумения. По федеральному закону они должны предоставлять данные документы до 1 октября в военные комиссариаты, в которых стоят на учете», — сообщил Белокур. На пресс-конференции уточнили, что подобная информация содержится в приписных удостоверениях. Ранее URA.RU писало, что на пресс-конференции в областном военкомате рассказали, что призывники из Курганской области, в том числе, будут служить в сухопутных и воздушно-десантных войсках. Кроме этого, курганцев не отправят на службу в регионы, которые граничат с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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