Курганских призывников не отправят служить на границу с Украиной

Курганские призывники служат от Калининграда до Владивостока (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Призывники из Курганской области не будут служить на границе с Украиной. Об этом 3 ноября на пресс-конференции сообщил военный комиссар Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU.

«Нет, конечно. Наши ребята в Белгородскую область направляться не будут. В основном там привлекаются представители с Западного военного округа», — отметил Зарипов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. По словам военкома, курганские призывники служат в частях от Калининграда до Владивостока.

Ранее URA.RU писало, что призывников из Курганской области не будут направлять на военную службу в зону боевых действий на Украине, а также в новые регионы России, которые были включены в состав страны после референдумов. Осенний призыв в Курганской области, как и по всей стране, стартовал 1 ноября.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, основной ее целью является защита народа Донбасса. В конце сентября на освобожденных от украинских националистов территориях прошли референдумы по присоединению к РФ.