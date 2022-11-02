02 ноября 2022

Курганских призывников не отправят служить на границу с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские призывники служат от Калининграда до Владивостока (архивное фото) Фото:

Призывники из Курганской области не будут служить на границе с Украиной. Об этом 3 ноября на пресс-конференции сообщил военный комиссар Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU.

«Нет, конечно. Наши ребята в Белгородскую область направляться не будут. В основном там привлекаются представители с Западного военного округа», — отметил Зарипов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. По словам военкома, курганские призывники служат в частях от Калининграда до Владивостока.

Ранее URA.RU писало, что призывников из Курганской области не будут направлять на военную службу в зону боевых действий на Украине, а также в новые регионы России, которые были включены в состав страны после референдумов. Осенний призыв в Курганской области, как и по всей стране, стартовал 1 ноября.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, основной ее целью является защита народа Донбасса. В конце сентября на освобожденных от украинских националистов территориях прошли референдумы по присоединению к РФ.

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Призывники из Курганской области не будут служить на границе с Украиной. Об этом 3 ноября на пресс-конференции сообщил военный комиссар Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU. «Нет, конечно. Наши ребята в Белгородскую область направляться не будут. В основном там привлекаются представители с Западного военного округа», — отметил Зарипов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. По словам военкома, курганские призывники служат в частях от Калининграда до Владивостока. Ранее URA.RU писало, что призывников из Курганской области не будут направлять на военную службу в зону боевых действий на Украине, а также в новые регионы России, которые были включены в состав страны после референдумов. Осенний призыв в Курганской области, как и по всей стране, стартовал 1 ноября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, основной ее целью является защита народа Донбасса. В конце сентября на освобожденных от украинских националистов территориях прошли референдумы по присоединению к РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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