Мэр Тобольска восхитился подвигом земляка, участвующего в спецоперации

03 ноября 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Артиллерийский дивизион смог ударить по врагу благодаря мужеству тоболяка Владимира Лотова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Максим Афанасьев отметил подвиг спортсмена из Тобольска — Владимира Лотова, который в ходе спецоперации, под обстрелами противника, не дал силам России потерять управление над артиллерийским дивизионом. Об этом глава администрации Тобольска рассказал в своем telegram-канале. «Гордимся нашими ребятами! Выпускник ДЮСШ 1, Владимир Лотов, тренировавшийся в отделении спортивной борьбы — грэпплинг, под руководством тренера Рената Бухарина, отмечен Минобороны РФ за мужество в ходе спецоперации», — написал Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Как сообщал телеканал «Звезда», подразделение Лотова, где он служит ефрейтором, обеспечивало связью отдельный реактивный артиллерийский дивизион. В какой-то момент начался минометный обстрел, который повредил инфраструктуру. Однако тоболяк оперативно восстановил связь, что позволило военным передать необходимые данные и нанести удар по противнику. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вручили награды родственникам военных, погибших во время выполнения боевых задач на Украине. Орденов Мужества, по поручению президента России Владимира Путина, удостоены четверо жителей региона.

Мэр Максим Афанасьев отметил подвиг спортсмена из Тобольска — Владимира Лотова, который в ходе спецоперации, под обстрелами противника, не дал силам России потерять управление над артиллерийским дивизионом. Об этом глава администрации Тобольска рассказал в своем telegram-канале. «Гордимся нашими ребятами! Выпускник ДЮСШ 1, Владимир Лотов, тренировавшийся в отделении спортивной борьбы — грэпплинг, под руководством тренера Рената Бухарина, отмечен Минобороны РФ за мужество в ходе спецоперации», — написал Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Как сообщал телеканал «Звезда», подразделение Лотова, где он служит ефрейтором, обеспечивало связью отдельный реактивный артиллерийский дивизион. В какой-то момент начался минометный обстрел, который повредил инфраструктуру. Однако тоболяк оперативно восстановил связь, что позволило военным передать необходимые данные и нанести удар по противнику. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вручили награды родственникам военных, погибших во время выполнения боевых задач на Украине. Орденов Мужества, по поручению президента России Владимира Путина, удостоены четверо жителей региона.