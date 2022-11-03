Сын экс-главы МЧС в суде Кургана поспорил с обвинением из-за слуха жены

Прокурор считает, что Илья Рожков публично оскорбил полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын экс-главы ГУ МЧС России по Курганской области Илья Рожков во время судебного заседания не согласился с позицией обвинения в том, что его жена могла слышать то, о чем он говорил с сотрудниками ГИБДД во время одной из поездок, рассказал URA.RU источник, связанный с судебным процессом. Инцидент произошел возле дома Рожкова почти год назад. Его обвиняют в оскорблении полицейских в присутствии других людей.

«Как можно говорить о том, что я достоверно знаю, что моя супруга слышала? Мы здесь без медицинского образования, чтобы делать заключение о том, какой у моей супруги слух», — передал URA.RU слова Рожкова источник.

Прокурор, по данным источника, потребовал назначить Рожкову 320 часов исправительных работ в качестве наказания. «Как мы наблюдали на судебном заседании при допросе Рожковой, она абсолютно здоровый человек без каких-либо дефектов со слухом, поэтому очевидно, что при тех обстоятельствах, которые инкриминируются Рожкову, она слышала нецензурные слова в адрес полицейских», — цитирует источник позицию обвинения. Прокурор добавил, что у сотрудников полиции нет личных неприязненных отношений к Рожкову, и ранее они его не знали. Сам Рожков ответил URA.RU на это, что, по его мнению, поведение сотрудника полиции было обусловлено личной неприязнью к нему.

По данным, указанным в материалах дела, Рожков вместе с супругой приехал на такси к своему дому. Там он увидел пятерых сотрудников ГИБДД и якобы их обматерил. Таксист, который привез Рожковых, утверждал, что не слышал бранных слов в адрес полицейских.