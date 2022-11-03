Россия снова начала досматривать суда в Черном море

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Разрешения на движение в гуманитарном коридоре ожидает более 120 кораблей Фото:
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Российская делегация возобновила инспекцию судов в гуманитарном коридоре Черного моря. Об этом сообщила представитель ООН в совместном координационном центре Исмини Палла.

«Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в совместном координационном центре и присоединилась к инспекциям на судах», — поделилась Палла. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что с момента возобновления работы российской делегации очередь судов на досмотр «значительно сократилась». По словам представителя ООН, в настоящий момент разрешения на движение ожидает более 120 судов. Большая часть из них направляется на Украину.

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Россия приостанавливала свое участие в зерновой сделке после обстрела ВСУ кораблей российского флота в Севастополе. Позднее, однако, Путин заявил о том, что Россия возвращается в зерновую сделку после получения гарантий безопасности со стороны Украины, передает RT. В ООН поприветствовали подобное решение российских властей.

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Российская делегация возобновила инспекцию судов в гуманитарном коридоре Черного моря. Об этом сообщила представитель ООН в совместном координационном центре Исмини Палла. «Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в совместном координационном центре и присоединилась к инспекциям на судах», — поделилась Палла. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что с момента возобновления работы российской делегации очередь судов на досмотр «значительно сократилась». По словам представителя ООН, в настоящий момент разрешения на движение ожидает более 120 судов. Большая часть из них направляется на Украину. Россия приостанавливала свое участие в зерновой сделке после обстрела ВСУ кораблей российского флота в Севастополе. Позднее, однако, Путин заявил о том, что Россия возвращается в зерновую сделку после получения гарантий безопасности со стороны Украины, передает RT. В ООН поприветствовали подобное решение российских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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