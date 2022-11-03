Россия снова начала досматривать суда в Черном море

03 ноября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Разрешения на движение в гуманитарном коридоре ожидает более 120 кораблей Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Российская делегация возобновила инспекцию судов в гуманитарном коридоре Черного моря. Об этом сообщила представитель ООН в совместном координационном центре Исмини Палла. «Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в совместном координационном центре и присоединилась к инспекциям на судах», — поделилась Палла. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что с момента возобновления работы российской делегации очередь судов на досмотр «значительно сократилась». По словам представителя ООН, в настоящий момент разрешения на движение ожидает более 120 судов. Большая часть из них направляется на Украину. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Россия приостанавливала свое участие в зерновой сделке после обстрела ВСУ кораблей российского флота в Севастополе. Позднее, однако, Путин заявил о том, что Россия возвращается в зерновую сделку после получения гарантий безопасности со стороны Украины, передает RT. В ООН поприветствовали подобное решение российских властей.

Российская делегация возобновила инспекцию судов в гуманитарном коридоре Черного моря. Об этом сообщила представитель ООН в совместном координационном центре Исмини Палла. «Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в совместном координационном центре и присоединилась к инспекциям на судах», — поделилась Палла. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что с момента возобновления работы российской делегации очередь судов на досмотр «значительно сократилась». По словам представителя ООН, в настоящий момент разрешения на движение ожидает более 120 судов. Большая часть из них направляется на Украину. Россия приостанавливала свое участие в зерновой сделке после обстрела ВСУ кораблей российского флота в Севастополе. Позднее, однако, Путин заявил о том, что Россия возвращается в зерновую сделку после получения гарантий безопасности со стороны Украины, передает RT. В ООН поприветствовали подобное решение российских властей.