Пермяк, сбивший двух детей, признан невменяемым

Двух братьев в Пермском крае сбил автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяк, который сбил двух детей на пешеходном переходе 8 мая, признан невменяемым. В результате аварии 11-летний мальчик скончался, а его брат выжил, но получил тяжелые травмы. О заключении и направлении дела в суд сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«В ходе следствия в отношении виновника аварии была проведена комиссионная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила, что на момент аварии он был в невменяемом состоянии. Он не осознавал опасность своих действий, поэтому нуждается в принудительном лечении», — пояснили в ведомстве.

Сейчас расследование по делу завершено. Документы будут переданы в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Ранее URA.RU писало, что виновник аварии пролетел на красный сигнал светофора, где сбил двух братьев. В полиции разыскивали очевидцев происшествия.