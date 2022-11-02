02 ноября 2022

Пермяк, сбивший двух детей, признан невменяемым

© Служба новостей «URA.RU»
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Двух братьев в Пермском крае сбил автомобиль Фото:

Пермяк, который сбил двух детей на пешеходном переходе 8 мая, признан невменяемым. В результате аварии 11-летний мальчик скончался, а его брат выжил, но получил тяжелые травмы. О заключении и направлении дела в суд сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«В ходе следствия в отношении виновника аварии была проведена комиссионная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила, что на момент аварии он был в невменяемом состоянии. Он не осознавал опасность своих действий, поэтому нуждается в принудительном лечении», — пояснили в ведомстве.

Сейчас расследование по делу завершено. Документы будут переданы в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Ранее URA.RU писало, что виновник аварии пролетел на красный сигнал светофора, где сбил двух братьев. В полиции разыскивали очевидцев происшествия.

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Пермяк, который сбил двух детей на пешеходном переходе 8 мая, признан невменяемым. В результате аварии 11-летний мальчик скончался, а его брат выжил, но получил тяжелые травмы. О заключении и направлении дела в суд сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В ходе следствия в отношении виновника аварии была проведена комиссионная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила, что на момент аварии он был в невменяемом состоянии. Он не осознавал опасность своих действий, поэтому нуждается в принудительном лечении», — пояснили в ведомстве. Сейчас расследование по делу завершено. Документы будут переданы в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Ранее URA.RU писало, что виновник аварии пролетел на красный сигнал светофора, где сбил двух братьев. В полиции разыскивали очевидцев происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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