В ЯНАО назначен новый районный прокурор

На должность прокурора Тазовского района ЯНАО назначен Юрий Абрамов. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 01.11.2022 № 1181-к на должность прокурора Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Абрамов Юрий Александрович», — сообщается в прокуратуре.
Отмечается, что Абрамов окончил ГОУ ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт», работает в органах прокуратуры на протяжении 14 лет. С октября 2021 года проходит службу в прокуратуре ЯНАО. До назначения занимал должность заместителя прокурора города Ноябрьска.
Ранее URA.RU рассказывало, что на должность первого заместителя прокурора ЯНАО был назначен Денис Назаренко. С 1998 года по 2009 год работал в прокуратуре Тюменской области.
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