02 ноября 2022

В ЯНАО назначен новый районный прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
Абрамов работает в органах прокуратуры на протяжении 14 лет Фото:

На должность прокурора Тазовского района ЯНАО назначен Юрий Абрамов. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 01.11.2022 № 1181-к на должность прокурора Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Абрамов Юрий Александрович», — сообщается в прокуратуре.

Отмечается, что Абрамов окончил ГОУ ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт», работает в органах прокуратуры на протяжении 14 лет. С октября 2021 года проходит службу в прокуратуре ЯНАО. До назначения занимал должность заместителя прокурора города Ноябрьска.

Ранее URA.RU рассказывало, что на должность первого заместителя прокурора ЯНАО был назначен Денис Назаренко. С 1998 года по 2009 год работал в прокуратуре Тюменской области.

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На должность прокурора Тазовского района ЯНАО назначен Юрий Абрамов. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 01.11.2022 № 1181-к на должность прокурора Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Абрамов Юрий Александрович», — сообщается в прокуратуре. Отмечается, что Абрамов окончил ГОУ ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт», работает в органах прокуратуры на протяжении 14 лет. С октября 2021 года проходит службу в прокуратуре ЯНАО. До назначения занимал должность заместителя прокурора города Ноябрьска. Ранее URA.RU рассказывало, что на должность первого заместителя прокурора ЯНАО был назначен Денис Назаренко. С 1998 года по 2009 год работал в прокуратуре Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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