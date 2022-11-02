В ЯНАО назначен новый районный прокурор

03 ноября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Абрамов работает в органах прокуратуры на протяжении 14 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На должность прокурора Тазовского района ЯНАО назначен Юрий Абрамов. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 01.11.2022 № 1181-к на должность прокурора Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Абрамов Юрий Александрович», — сообщается в прокуратуре. Отмечается, что Абрамов окончил ГОУ ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт», работает в органах прокуратуры на протяжении 14 лет. С октября 2021 года проходит службу в прокуратуре ЯНАО. До назначения занимал должность заместителя прокурора города Ноябрьска. Ранее URA.RU рассказывало, что на должность первого заместителя прокурора ЯНАО был назначен Денис Назаренко. С 1998 года по 2009 год работал в прокуратуре Тюменской области.

На должность прокурора Тазовского района ЯНАО назначен Юрий Абрамов. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 01.11.2022 № 1181-к на должность прокурора Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Абрамов Юрий Александрович», — сообщается в прокуратуре. Отмечается, что Абрамов окончил ГОУ ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт», работает в органах прокуратуры на протяжении 14 лет. С октября 2021 года проходит службу в прокуратуре ЯНАО. До назначения занимал должность заместителя прокурора города Ноябрьска. Ранее URA.RU рассказывало, что на должность первого заместителя прокурора ЯНАО был назначен Денис Назаренко. С 1998 года по 2009 год работал в прокуратуре Тюменской области.