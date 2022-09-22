В ЯНАО назначен новый зампрокурора

Новым зампрокурора в ЯНАО стал Денис Назаренко

Стаж работы Назаренко в органах более 20 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Первым заместителем прокурора ЯНАО стал старший советник юстиции Денис Назаренко. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, стаж работы Назаренко в органах составляет более 20 лет.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21.09.2022 № 1002-к на должность первого заместителя прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа назначен старший советник юстиции Назаренко Денис Георгиевич», — сказано в сообщении.

Денис Назаренко в период с 1998 года по 2009 год работал в прокуратуре Тюменской области. С 2009 года он проходит службу в окружной прокуратуре. Также Назаренко последовательно замещал должности прокурора города Салехарда и прокурора города Лабытнанги.

Ранее сообщалось, что экс-прокурор Пуровского района ЯНАО Александр Строгалев стал прокурором Нового Уренгоя. С 2016 года Александр Строгалев находился в должности зампрокурора Приуральского района, а в 2017 года получил пост прокурора Пуровского района.