Глава Каменки-Днепровской: городу грозит катастрофа из-за действий ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная Тобола. Курган, набережная тобола, плотина, дамба кургана
Замглавы Каменки-Днепровской сообщил об обстрелах ВСУ дамбы Днепра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреливают дамбу на Днепре. Ее обрушение приведет к затоплению города Каменка-Днепровская (Запорожская область) и его окрестностей, в которых проживает 20 тысяч человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил замглавы администрации города Александр Реймер.

«У нас проходит дамба, которая защищает водохранилище от того, чтобы, в случае прорыва, вода не хлынула бы на наш город. Дамба начала обстреливаться [ВСУ] буквально неделю назад», — поделился Реймер с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что в случае прорыва дамбы, помимо Каменки будет затоплено много деревень. «Это больше 20 тысяч мирных жителей», — добавил глава администрации.

Он также добавил, что ВСУ ведут постоянные обстрелы Энергодара, который находится в 30 километрах от города. «Стреляют и по Энергодару, и по нам», — сказал Реймер. Он подчеркнул, что любая катастрофа, которая произойдет в Энергодаре, сразу отразится на Каменке-Днепровской.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ обстреливают дамбу на Днепре. Ее обрушение приведет к затоплению города Каменка-Днепровская (Запорожская область) и его окрестностей, в которых проживает 20 тысяч человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил замглавы администрации города Александр Реймер. «У нас проходит дамба, которая защищает водохранилище от того, чтобы, в случае прорыва, вода не хлынула бы на наш город. Дамба начала обстреливаться [ВСУ] буквально неделю назад», — поделился Реймер с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что в случае прорыва дамбы, помимо Каменки будет затоплено много деревень. «Это больше 20 тысяч мирных жителей», — добавил глава администрации. Он также добавил, что ВСУ ведут постоянные обстрелы Энергодара, который находится в 30 километрах от города. «Стреляют и по Энергодару, и по нам», — сказал Реймер. Он подчеркнул, что любая катастрофа, которая произойдет в Энергодаре, сразу отразится на Каменке-Днепровской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...