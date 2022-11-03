Глава Каменки-Днепровской: городу грозит катастрофа из-за действий ВСУ

03 ноября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Замглавы Каменки-Днепровской сообщил об обстрелах ВСУ дамбы Днепра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреливают дамбу на Днепре. Ее обрушение приведет к затоплению города Каменка-Днепровская (Запорожская область) и его окрестностей, в которых проживает 20 тысяч человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил замглавы администрации города Александр Реймер. «У нас проходит дамба, которая защищает водохранилище от того, чтобы, в случае прорыва, вода не хлынула бы на наш город. Дамба начала обстреливаться [ВСУ] буквально неделю назад», — поделился Реймер с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что в случае прорыва дамбы, помимо Каменки будет затоплено много деревень. «Это больше 20 тысяч мирных жителей», — добавил глава администрации. Он также добавил, что ВСУ ведут постоянные обстрелы Энергодара, который находится в 30 километрах от города. «Стреляют и по Энергодару, и по нам», — сказал Реймер. Он подчеркнул, что любая катастрофа, которая произойдет в Энергодаре, сразу отразится на Каменке-Днепровской.

ВСУ обстреливают дамбу на Днепре. Ее обрушение приведет к затоплению города Каменка-Днепровская (Запорожская область) и его окрестностей, в которых проживает 20 тысяч человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил замглавы администрации города Александр Реймер. «У нас проходит дамба, которая защищает водохранилище от того, чтобы, в случае прорыва, вода не хлынула бы на наш город. Дамба начала обстреливаться [ВСУ] буквально неделю назад», — поделился Реймер с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что в случае прорыва дамбы, помимо Каменки будет затоплено много деревень. «Это больше 20 тысяч мирных жителей», — добавил глава администрации. Он также добавил, что ВСУ ведут постоянные обстрелы Энергодара, который находится в 30 километрах от города. «Стреляют и по Энергодару, и по нам», — сказал Реймер. Он подчеркнул, что любая катастрофа, которая произойдет в Энергодаре, сразу отразится на Каменке-Днепровской.