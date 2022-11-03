Чехия признала политический режим России «террористическим»

03 ноября 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Чешский парламент признал режим властей России «террористическим» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Парламентский комитет Чехии по иностранным делам признал режим правительства России «террористическим». Об этом сообщает Ceske noviny. «Сегодня в резолюции парламентский комитет по иностранным делам назвал нынешний российский режим террористическим», — пишет чешское издание. Ceske noviny отметило, что резолюцию поддержали 12 из 14 депутатов. Чешский комитет осудил нападения на ключевые объекты украинской инфраструктуры и заявил о своем непризнании референдумов о присоединении к России новых регионов. Ранее «террористическим режимом» власти России признала Польша. Такое решение польского парламента было связано с началом Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Подобное заявление о российском политическом режиме также сделала Эстония, передает RT. А Латвия объявила Россию «страной-спонсором терроризма», сообщает «Национальная служба новостей».

Парламентский комитет Чехии по иностранным делам признал режим правительства России «террористическим». Об этом сообщает Ceske noviny. «Сегодня в резолюции парламентский комитет по иностранным делам назвал нынешний российский режим террористическим», — пишет чешское издание. Ceske noviny отметило, что резолюцию поддержали 12 из 14 депутатов. Чешский комитет осудил нападения на ключевые объекты украинской инфраструктуры и заявил о своем непризнании референдумов о присоединении к России новых регионов. Ранее «террористическим режимом» власти России признала Польша. Такое решение польского парламента было связано с началом Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Подобное заявление о российском политическом режиме также сделала Эстония, передает RT. А Латвия объявила Россию «страной-спонсором терроризма», сообщает «Национальная служба новостей».