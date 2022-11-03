Чехия признала политический режим России «террористическим»

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Крым. Референдум., российский флаг, митинг, флаг россии, толпа
Чешский парламент признал режим властей России «террористическим» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Парламентский комитет Чехии по иностранным делам признал режим правительства России «террористическим». Об этом сообщает Ceske noviny.

«Сегодня в резолюции парламентский комитет по иностранным делам назвал нынешний российский режим террористическим», — пишет чешское издание. Ceske noviny отметило, что резолюцию поддержали 12 из 14 депутатов. Чешский комитет осудил нападения на ключевые объекты украинской инфраструктуры и заявил о своем непризнании референдумов о присоединении к России новых регионов.

Ранее «террористическим режимом» власти России признала Польша. Такое решение польского парламента было связано с началом Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Подобное заявление о российском политическом режиме также сделала Эстония, передает RT. А Латвия объявила Россию «страной-спонсором терроризма», сообщает «Национальная служба новостей».

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Парламентский комитет Чехии по иностранным делам признал режим правительства России «террористическим». Об этом сообщает Ceske noviny. «Сегодня в резолюции парламентский комитет по иностранным делам назвал нынешний российский режим террористическим», — пишет чешское издание. Ceske noviny отметило, что резолюцию поддержали 12 из 14 депутатов. Чешский комитет осудил нападения на ключевые объекты украинской инфраструктуры и заявил о своем непризнании референдумов о присоединении к России новых регионов. Ранее «террористическим режимом» власти России признала Польша. Такое решение польского парламента было связано с началом Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Подобное заявление о российском политическом режиме также сделала Эстония, передает RT. А Латвия объявила Россию «страной-спонсором терроризма», сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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