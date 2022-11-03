03 ноября 2022

ЕС допустил передачу замороженных активов Банка России Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
В Евросоюзе допускают возможность передачи замороженных российских активов для помощи Украине Фото:
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В Евросоюзе изучают возможность использования замороженных счетов Банка России для восстановления территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Конфискация активов Центробанка может стать юридическим „минным полем“, и путь от рассмотрения различных опций до реализации — очень долгий», — сообщают источники агентства. По их словам, для восстановления территорий Украины рассматриваются варианты использования активов, которые заморожены именно в Европе.

Кроме этого, источники агентства утверждают, что ЕС уже проводил переговоры с США на эту тему. Однако на данный момент никакой конкретики нет.

Ранее URA.RU сообщало, что группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против конфискации и использования российских активов для оказания помощи Украине. Также агентство рассказывало, что Евросоюз в рамках санкционной кампании против России заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд. евро.

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В Евросоюзе изучают возможность использования замороженных счетов Банка России для восстановления территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. «Конфискация активов Центробанка может стать юридическим „минным полем“, и путь от рассмотрения различных опций до реализации — очень долгий», — сообщают источники агентства. По их словам, для восстановления территорий Украины рассматриваются варианты использования активов, которые заморожены именно в Европе. Кроме этого, источники агентства утверждают, что ЕС уже проводил переговоры с США на эту тему. Однако на данный момент никакой конкретики нет. Ранее URA.RU сообщало, что группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против конфискации и использования российских активов для оказания помощи Украине. Также агентство рассказывало, что Евросоюз в рамках санкционной кампании против России заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд. евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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