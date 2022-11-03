03 ноября 2022

Тюменская область оказалась в антилидерах по количеству смертельных ДТП с электросамокатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, скорость, прокат, электросамокаты, прокат электросамокатов
Тюменская область заняла четвертое место по количеству аварий с СИМ Фото:

В Тюменской области зафиксировали одно из набольших количеств смертельных ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). При этом регион также оказался в антилидерах по количеству аварий с электросамокатами и другими СИМ, заняв четвертое место. Об этом стало известно из материалов обзора дорожно-транспортной аварийности в РФ.

«Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в Тюменской области — 45. Наибольшее число погибших в результате аварий отмечается в Московской, Свердловской и Тюменской областях и в Москве», — сообщили в ТАСС данные, собранные за девять месяцев этого года.

Тюменская область оказалась четвертой по аварийности с СИМ. С большим количеством ДТП оказались: Москва (198), Санкт-Петербург (116) и Краснодарский край (53).

Кроме электросамокатов к СИМ также относятся гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электроскейты и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменские власти ввели запретные зоны для данных средств передвижения. Также для них указали новые правила парковки.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюменской области зафиксировали одно из набольших количеств смертельных ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). При этом регион также оказался в антилидерах по количеству аварий с электросамокатами и другими СИМ, заняв четвертое место. Об этом стало известно из материалов обзора дорожно-транспортной аварийности в РФ. «Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в Тюменской области — 45. Наибольшее число погибших в результате аварий отмечается в Московской, Свердловской и Тюменской областях и в Москве», — сообщили в ТАСС данные, собранные за девять месяцев этого года. Тюменская область оказалась четвертой по аварийности с СИМ. С большим количеством ДТП оказались: Москва (198), Санкт-Петербург (116) и Краснодарский край (53). Кроме электросамокатов к СИМ также относятся гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электроскейты и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменские власти ввели запретные зоны для данных средств передвижения. Также для них указали новые правила парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...