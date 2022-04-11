В Тюмени запретили самокаты в скверах и на мосту Влюбленных. Карта

12 апреля 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

На электросамокатах этим летом можно будет покататься не везде (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские власти запретили пользоваться самокатами в городских скверах и на мосту Влюбленных. Такие правила содержит порядок, опубликованный на сайте мэрии областной столицы. Также в городе выделили зоны, где ездить можно не быстрее, чем 15 км/ч. «C 15 апреля в Тюмени стартует сезон проката электросамокатов. С этого года работа кикшеринговых сервисов регламентирована. Чтобы поездки были безопасными, скорость самоката не должна превышать 25 км/ч. Также выделены „медленные зоны“, и места, где катание запрещено», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города. В «медленных зонах» передвигаться на самокатах запрещено на скорости свыше 15 км/ч. Их в городе 58. Полностью под запретом катание на 26 территориях. Они представлены на карте. Среди них — мост Влюбленных, частично — площадь Памяти (у Вечного огня), Цветной бульвар и ряд скверов. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске ребенок прокатился на самокате по мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны и попал на видео. Такое поведение подростка возмутило горожан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Тюменские власти запретили пользоваться самокатами в городских скверах и на мосту Влюбленных. Такие правила содержит порядок, опубликованный на сайте мэрии областной столицы. Также в городе выделили зоны, где ездить можно не быстрее, чем 15 км/ч. «C 15 апреля в Тюмени стартует сезон проката электросамокатов. С этого года работа кикшеринговых сервисов регламентирована. Чтобы поездки были безопасными, скорость самоката не должна превышать 25 км/ч. Также выделены „медленные зоны“, и места, где катание запрещено», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города. В «медленных зонах» передвигаться на самокатах запрещено на скорости свыше 15 км/ч. Их в городе 58. Полностью под запретом катание на 26 территориях. Они представлены на карте. Среди них — мост Влюбленных, частично — площадь Памяти (у Вечного огня), Цветной бульвар и ряд скверов. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске ребенок прокатился на самокате по мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны и попал на видео. Такое поведение подростка возмутило горожан.