В Тюмени введут новое ограничение для электросамокатов

Парковки для электросамокатов обозначат спецразметкой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени 30 парковок для электросамокатов обозначат специальной разметкой. Об этом мэр города Руслан Кухарук рассказал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени предложили нанести специальную разметку, которая позволит упорядочить размещение электросамокатов на городских пространствах. Пилотный проект по нанесению разметки будет реализован оператором проката самокатов WHOOSH. С учетом обращений и жалоб жителей города, в ходе взаимодействия специалистов департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени с оператором проката было определено 30 локаций, где будет нанесена тестовая разметка», — заявил Кухарук в своей публикации.

Мэр Тюмени добавил, что на сегодняшний день операторам WHOOSH и URENT властями выдано 527 разрешений на расположение пунктов проката электросамокатов. При этом в городе определено 60 «медленных зон», где на них нельзя ездить быстрее скорости пешеходного потока, а также 27 зон «запрета эксплуатации».

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени обратились к чиновникам с требованием о введении запрета на прокат электробайков в парках и скверах города. По мнению горожан, подобный транспорт опасен и может спровоцировать аварийные ситуации.