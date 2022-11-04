Освобожденные российские военные поведали об адских условиях в плену и пытках ВСУ. Видео

04 ноября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Некоторых военнопленных украинцы забивали до смерти Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобожденные из украинского плена 3 ноября российские военнослужащие рассказали о постоянных избиениях и моральных пытках со стороны ВСУ. Националисты держали пленных раздетыми на улице и избивали их, некоторых — до смерти. «Ходили по 16 часов на улице в рубашках, тонких штанах и тапках — замерзали. Приседали по 600-700 раз. Они [националисты] называли это спортом. Песни заставляли петь на украинском языке», — рассказал «Пятому каналу» военнослужащий Анатолий. Он добавил, что на российских солдат оказывалось моральное и физическое давление. «Тем, кто был в „спортзале“ в СБУ (много ребят через это прошли), бывало, и не выживали после этого уже люди. После этого „спортзала“ были пытки, допросы. Потом уже перевозили в СИЗО, но кто-то просто не выезжал», — вспомнил другой бывший пленный, Даниил. Он также уточнил, что из-за постоянных избиений у многих пленных были опухшие ноги, а некоторых просто забивали до смерти. Каждый из освобожденных военных благодарен всем, кто повлиял на их возвращение на родину. «Спасибо всем людям, кто помогал, Министерству обороны, что не бросают, вытаскивают своих людей. Я очень за это благодарен и ценю», — заявил военнослужащий Павел. Он назвал эти три месяца настоящим адом и никому не желает испытать подобное. Ранее Россия вернула домой 107 военнопленных в ходе обмена с Украиной. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Освобожденные из украинского плена 3 ноября российские военнослужащие рассказали о постоянных избиениях и моральных пытках со стороны ВСУ. Националисты держали пленных раздетыми на улице и избивали их, некоторых — до смерти. «Ходили по 16 часов на улице в рубашках, тонких штанах и тапках — замерзали. Приседали по 600-700 раз. Они [националисты] называли это спортом. Песни заставляли петь на украинском языке», — рассказал «Пятому каналу» военнослужащий Анатолий. Он добавил, что на российских солдат оказывалось моральное и физическое давление. «Тем, кто был в „спортзале“ в СБУ (много ребят через это прошли), бывало, и не выживали после этого уже люди. После этого „спортзала“ были пытки, допросы. Потом уже перевозили в СИЗО, но кто-то просто не выезжал», — вспомнил другой бывший пленный, Даниил. Он также уточнил, что из-за постоянных избиений у многих пленных были опухшие ноги, а некоторых просто забивали до смерти. Каждый из освобожденных военных благодарен всем, кто повлиял на их возвращение на родину. «Спасибо всем людям, кто помогал, Министерству обороны, что не бросают, вытаскивают своих людей. Я очень за это благодарен и ценю», — заявил военнослужащий Павел. Он назвал эти три месяца настоящим адом и никому не желает испытать подобное. Ранее Россия вернула домой 107 военнопленных в ходе обмена с Украиной. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.