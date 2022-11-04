Си Цзиньпин отказался пожимать руку Шольцу

04 ноября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Визит Шольца в Китай проходил в соответствии со строгими мерами по борьбе с Covid-19 Фото: Официальный сайт Президента РФ Генеральный секретарь коммунистической партии Китая Си Цзиньпин отказался жать руку канцлеру Германии Олафу Шольцу во время его визита в Пекин. Сама встреча проходила в условиях жестких ковидных ограничений. «Визит проходит в соответствии со строгими мерами по борьбе с коронавирусом, поскольку Китай по-прежнему придерживается строгой стратегии нулевого распространения Covid. Си Цзиньпин приветствовал канцлера без маски, но и без рукопожатия. Они сели друг напротив друга за два длинных стола», — сообщает издание Die Welt (заблокировано в России). После прибытия в Китай борт главы ФРГ был вынужден сразу лететь в Южную Корею. Иначе экипаж самолета оставили бы в КНР на карантине. Ранее глава КНР выразил надежду на то, что визит канцлера ФРГ укрепит взаимное доверие двух государств. Также эта встреча должна наметить планы по дальнейшему развитию отношений Китая и Германии, передает RT.

Генеральный секретарь коммунистической партии Китая Си Цзиньпин отказался жать руку канцлеру Германии Олафу Шольцу во время его визита в Пекин. Сама встреча проходила в условиях жестких ковидных ограничений. «Визит проходит в соответствии со строгими мерами по борьбе с коронавирусом, поскольку Китай по-прежнему придерживается строгой стратегии нулевого распространения Covid. Си Цзиньпин приветствовал канцлера без маски, но и без рукопожатия. Они сели друг напротив друга за два длинных стола», — сообщает издание Die Welt (заблокировано в России). После прибытия в Китай борт главы ФРГ был вынужден сразу лететь в Южную Корею. Иначе экипаж самолета оставили бы в КНР на карантине. Ранее глава КНР выразил надежду на то, что визит канцлера ФРГ укрепит взаимное доверие двух государств. Также эта встреча должна наметить планы по дальнейшему развитию отношений Китая и Германии, передает RT.