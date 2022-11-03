Депутат Госдумы объяснил свердловчанам решение Путина о выплатах мобилизованным

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов поддержал решение Путина о выплатах мобилизованным

Депутат ГД Максим Иванов поддержал решение президента РФ выплачивать мобилизованным по 195 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов поддержал решение президента России Владимира Путина, который подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и контрактникам, участвующим в спецоперации на Украине. По мнению депутата, российский лидер решил вопрос по справедливости, поскольку все солдаты равны.

«Объясняю всем, что 195 тысяч рублей единовременно получат все, кто был мобилизован с 21 сентября и заключил контракт. Решение президента справедливое. Он одним указом ответил миллионам согражданам на этот вопрос, решив по справедливости, ведь все равны и важны», — написал Иванов в своем telegram-канале.

Ранее указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей российским военнослужащим, призванных в рамках частичной мобилизации или заключивших контракт, Владимир Путин подписал 4 ноября. До этого выплаты военнослужащих зависели от региона. Затем партия «Единая Россия» предложила уравнять выплаты, льготы и меры поддержки всех участников спецоперации, независимо от их места жительства. Так, ЕР выступила с инициативой выплатить всем участникам спецоперации не менее 195 тысяч рублей, исключить начисление процентов по их ипотечным и потребительским кредитам, а также обеспечить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих.

Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Свердловская область на 100% выполнила план: было мобилизовано около 9,7 тысячи военнообязанных мужчин.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная военная операция. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.