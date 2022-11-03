Праздничные мероприятия прошли в городах ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городах ЯНАО в День народного единства состоялись праздничные мероприятия. В Салехарде на городской площади работал мобильный почтовый сервис для отправки открыток военнослужащим, сообщили в telegram-канале мэрии.

«Любой желающий мог подписать и отправить открытку нашим мобилизованным землякам. Открытки — эклюзив, они на основе рисунков салехардских школьников. Более 250 открыток „улетят“ по адресам, чтобы наши защитники знали, что здесь их любят и очень ждут», — отмечается в сообщении.

Концерты в честь праздника состоялись в муниципалитетах округа. «День народного единства отмечает Ноябрьск вместе со всей страной. Все нас — людей разных национальностей объединяет общая история страны, ее героическое прошлое и настоящее, объединяет любовь к своей Отчизне», — сообщается в telegram-канале администрации Ноябрьска.

В Новом Уренгое перед горожанами выступили артисты городского дворца культуры «Октябрь». Восемь юных жителей людей получили паспорта, сообщается в telegram-канале «Новости Ямала». В фойе ДК открылась выставка национальных костюмов и фотовыставка «365 дней под открытым небом».

Ранее сообщалось, что во всех городах пройдут мероприятия ко Дню народного единства. В Муравленко была организована площадка для записи видео приветствий военнослужащим и мобилизованным.

В Салехарде работал мобильный почтовый сервис для отправки писем военнослужащим Медиацентр «Салехард»

Открытки изготовлены на основе рисунков салехардских школьников Медиацентр «Салехард»

Жители Ноябрьска собрались на митинг-концерте Тelegram-канал администрации Ноябрьска

Перед ноябрянами выступили творческие коллективы города Тelegram-канал администрации Ноябрьска

В Новом Уренгое перед горожанами выступили артисты городского дворца культуры «Октябрь» Тelegram-канал «Новости Ямала»