Жителей Херсонской области вывозят на территорию Крыма. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал волонтер от «Единой России».
«Эвакуированных из опасных участков жителей Херсонской области транспортируют в город Джанкой, а после распределяют по регионам Российской Федерации. Там же им оказывают юридическую консультацию, медицинскую помощь», — сказал волонтер в беседе с URA.RU.
Ранее президент России Владимир Путин призвал вывезти все население из Херсона. В регионе существует опасность затопления из-за готовящегося украинскими военными ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Специалисты считают, что в Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление областного центра может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей.
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Жителей Херсонской области вывозят на территорию Крыма. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал волонтер от «Единой России». «Эвакуированных из опасных участков жителей Херсонской области транспортируют в город Джанкой, а после распределяют по регионам Российской Федерации. Там же им оказывают юридическую консультацию, медицинскую помощь», — сказал волонтер в беседе с URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин призвал вывезти все население из Херсона. В регионе существует опасность затопления из-за готовящегося украинскими военными ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Специалисты считают, что в Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление областного центра может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей.