Жителей Херсона вывозят в Крым. Видео

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, украина, мариуполь, беженцы, z, гуманитарная катастрофа, литера z
Жителей Херсонской области транспортируют в город Джанкой, сообщил волонтер от «Единой России» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителей Херсонской области вывозят на территорию Крыма. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал волонтер от «Единой России».

«Эвакуированных из опасных участков жителей Херсонской области транспортируют в город Джанкой, а после распределяют по регионам Российской Федерации. Там же им оказывают юридическую консультацию, медицинскую помощь», — сказал волонтер в беседе с URA.RU.

Ранее президент России Владимир Путин призвал вывезти все население из Херсона. В регионе существует опасность затопления из-за готовящегося украинскими военными ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Специалисты считают, что в Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление областного центра может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей.

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Жителей Херсонской области вывозят на территорию Крыма. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал волонтер от «Единой России». «Эвакуированных из опасных участков жителей Херсонской области транспортируют в город Джанкой, а после распределяют по регионам Российской Федерации. Там же им оказывают юридическую консультацию, медицинскую помощь», — сказал волонтер в беседе с URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин призвал вывезти все население из Херсона. В регионе существует опасность затопления из-за готовящегося украинскими военными ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Специалисты считают, что в Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление областного центра может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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