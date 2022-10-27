США отправят Украине дополнительные 275 млн долларов военной помощи

28 октября 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Киеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон отправляет Украине новый пакет вооружения и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц США. «В пакете США нет нового крупного оружия, о котором, как ожидается, будет объявлено в пятницу. Вместо этого транш в значительной степени направлен на пополнение запасов тысяч снарядов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для артиллерийских ракетных систем большой дальности, известных как HIMARS», — указывается в материале. Ожидается, что пакет будет обнародован уже в пятницу. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. В четверг глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию «острой угрозой» для Вашингтона. Однако сообщалось, что Белый дом будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. Подобные «намерения» вызвали беспокойство у официальных лиц Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл заявления о сокращении поддержки «несправедливыми».

Пентагон отправляет Украине новый пакет вооружения и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц США. «В пакете США нет нового крупного оружия, о котором, как ожидается, будет объявлено в пятницу. Вместо этого транш в значительной степени направлен на пополнение запасов тысяч снарядов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для артиллерийских ракетных систем большой дальности, известных как HIMARS», — указывается в материале. Ожидается, что пакет будет обнародован уже в пятницу. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. В четверг глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию «острой угрозой» для Вашингтона. Однако сообщалось, что Белый дом будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. Подобные «намерения» вызвали беспокойство у официальных лиц Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл заявления о сокращении поддержки «несправедливыми».