27 октября 2022

США отправят Украине дополнительные 275 млн долларов военной помощи

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пентагон отправляет Украине новый пакет вооружения и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц США.

«В пакете США нет нового крупного оружия, о котором, как ожидается, будет объявлено в пятницу. Вместо этого транш в значительной степени направлен на пополнение запасов тысяч снарядов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для артиллерийских ракетных систем большой дальности, известных как HIMARS», — указывается в материале. Ожидается, что пакет будет обнародован уже в пятницу.

США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. В четверг глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию «острой угрозой» для Вашингтона. Однако сообщалось, что Белый дом будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. Подобные «намерения» вызвали беспокойство у официальных лиц Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл заявления о сокращении поддержки «несправедливыми».

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Пентагон отправляет Украине новый пакет вооружения и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц США. «В пакете США нет нового крупного оружия, о котором, как ожидается, будет объявлено в пятницу. Вместо этого транш в значительной степени направлен на пополнение запасов тысяч снарядов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для артиллерийских ракетных систем большой дальности, известных как HIMARS», — указывается в материале. Ожидается, что пакет будет обнародован уже в пятницу. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. В четверг глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию «острой угрозой» для Вашингтона. Однако сообщалось, что Белый дом будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. Подобные «намерения» вызвали беспокойство у официальных лиц Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл заявления о сокращении поддержки «несправедливыми».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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