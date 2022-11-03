03 ноября 2022

Путин разрешил российской компании выкупить активы тюменского завода, приостановившего работу из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее компания приостановила деятельность на территории РФ из-за санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» выкупить активы американской компании Baker Hughes, завод которой находится в Тюмени. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Ранее компания приостановила деятельность на территории РФ из-за санкций.

«Разрешить совершение ООО «Нефтесервисные технологии» сделок по приобретению 99% долей в уставном капитале ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», принадлежащих «Бейкер Хьюз Нидерлэнд Холдингз» и 1% долей в уставном капитале «Бейкер Хьюз Рукас», — говорится в распоряжении.

Ранее крупнейшие нефтяные компании остановили инвестиции в РФ. В их числе оказалась компания Baker Hughes. Сотрудников завода в Тюмени, принадлежащего международной компании, отправляли в оплачиваемый «отпуск». Предприятия приняли такое решение на фоне спецоперации РФ на Украине.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» выкупить активы американской компании Baker Hughes, завод которой находится в Тюмени. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Ранее компания приостановила деятельность на территории РФ из-за санкций. «Разрешить совершение ООО «Нефтесервисные технологии» сделок по приобретению 99% долей в уставном капитале ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», принадлежащих «Бейкер Хьюз Нидерлэнд Холдингз» и 1% долей в уставном капитале «Бейкер Хьюз Рукас», — говорится в распоряжении. Ранее крупнейшие нефтяные компании остановили инвестиции в РФ. В их числе оказалась компания Baker Hughes. Сотрудников завода в Тюмени, принадлежащего международной компании, отправляли в оплачиваемый «отпуск». Предприятия приняли такое решение на фоне спецоперации РФ на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...