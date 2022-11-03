Путин разрешил российской компании выкупить активы тюменского завода, приостановившего работу из-за санкций

04 ноября 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Ранее компания приостановила деятельность на территории РФ из-за санкций Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» выкупить активы американской компании Baker Hughes, завод которой находится в Тюмени. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Ранее компания приостановила деятельность на территории РФ из-за санкций. «Разрешить совершение ООО «Нефтесервисные технологии» сделок по приобретению 99% долей в уставном капитале ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», принадлежащих «Бейкер Хьюз Нидерлэнд Холдингз» и 1% долей в уставном капитале «Бейкер Хьюз Рукас», — говорится в распоряжении. Ранее крупнейшие нефтяные компании остановили инвестиции в РФ. В их числе оказалась компания Baker Hughes. Сотрудников завода в Тюмени, принадлежащего международной компании, отправляли в оплачиваемый «отпуск». Предприятия приняли такое решение на фоне спецоперации РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» выкупить активы американской компании Baker Hughes, завод которой находится в Тюмени. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Ранее компания приостановила деятельность на территории РФ из-за санкций. «Разрешить совершение ООО «Нефтесервисные технологии» сделок по приобретению 99% долей в уставном капитале ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», принадлежащих «Бейкер Хьюз Нидерлэнд Холдингз» и 1% долей в уставном капитале «Бейкер Хьюз Рукас», — говорится в распоряжении. Ранее крупнейшие нефтяные компании остановили инвестиции в РФ. В их числе оказалась компания Baker Hughes. Сотрудников завода в Тюмени, принадлежащего международной компании, отправляли в оплачиваемый «отпуск». Предприятия приняли такое решение на фоне спецоперации РФ на Украине.