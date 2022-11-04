Мобилизовано свыше 300 тысяч человек, часть из них уже на фронте: главное к вечеру 4 ноября

В России приравняли добровольцев к мобилизованным
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране мобилизовано более 300 тысяч россиян, часть из них уже отправились на фронт. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 ноября.
- В России мобилизовали более 318 тысяч человек, так как на фронт продолжают идти добровольцы, отметил Путин. По его словам, 49 тысяч призванных уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи. Каждому мобилизованному выдают всесезонный комплект полевого обмундирования, индивидуальную аптечку первой помощи и средства защиты, сообщает Пятый канал;
- Президент РФ подписал ряд указов, согласно которым теперь разрешена мобилизация судимых за тяжкие преступления и альтернативная гражданская служба. Еще один федеральный закон приравнивает добровольцев к мобилизованным. Также Путин разрешил досрочно выходить на пенсию проходившим военную службу;
- Путин призвал вывезти всех жителей Херсона. Известно, что граждан перевозят в Крым, сообщил корреспонденту URA.RU волонтер «Единой России». В городе распространяются провокации о якобы сдачи Херсона украинской армии из-за отсутствия флага РФ на здании администрации, сообщил корреспондент URA.RU Евгений Линин. В региональной администрации рассказали URA.RU, что флаг убрали из-за переезда в Геническ;
- Среди иностранных наемников под Херсоном есть высококлассные специалисты, работающие со сложной западной техникой, что усложняет ситуацию в регионе. Об этом URA.RU заявил военный аналитик Владислав Шурыгин;
- Под Николаевом российские военные уничтожили штаб иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ;
- Украина получит дополнительную помощь от США. В Пентагоне рассказали, что отправят ВСУ советские танки Т-72 из Чехии после ремонта в США.