Мобилизовано свыше 300 тысяч человек, часть из них уже на фронте: главное к вечеру 4 ноября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В России приравняли добровольцев к мобилизованным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране мобилизовано более 300 тысяч россиян, часть из них уже отправились на фронт. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 ноября.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране мобилизовано более 300 тысяч россиян, часть из них уже отправились на фронт. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...