04 ноября 2022

Правительство ФРГ напомнило экс-канцлеру Меркель об ограничениях ее привилегий

© Служба новостей «URA.RU»
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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела
Правительство ФРГ призвало Меркель к экономии Фото:

Бюджетная комиссия при правительстве ФРГ призвала Ангелу Меркель соблюдать финансовую дисциплину. Бывшему канцлеру Германии напомнили об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд и содержание офиса, а также призвали к экономии.

«Содержание офиса Меркель с девятью сотрудниками вызвало критику в Бундестаге. Согласно решению бюджетного комитета, принятого в 2019 году, количество сотрудников бывших канцлеров не должно превышать пяти человек. Расходы на проезд и возмещение командировочных расходов могут рассматриваться лишь в том случае, когда поездка совершается от имени и в интересах Федеративной Республики Германия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

Известно также, что правительственная комиссия имеет планы распустить офис бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Это объясняется его тесными взаимоотношениями и близостью к России.

Ранее URA.RU сообщало о заявлении Меркель о мире в Европе, который можно достичь только при участии России. Многие немцы поддержали экс-канцлера за озвученное мнение.

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Бюджетная комиссия при правительстве ФРГ призвала Ангелу Меркель соблюдать финансовую дисциплину. Бывшему канцлеру Германии напомнили об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд и содержание офиса, а также призвали к экономии. «Содержание офиса Меркель с девятью сотрудниками вызвало критику в Бундестаге. Согласно решению бюджетного комитета, принятого в 2019 году, количество сотрудников бывших канцлеров не должно превышать пяти человек. Расходы на проезд и возмещение командировочных расходов могут рассматриваться лишь в том случае, когда поездка совершается от имени и в интересах Федеративной Республики Германия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel. Известно также, что правительственная комиссия имеет планы распустить офис бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Это объясняется его тесными взаимоотношениями и близостью к России. Ранее URA.RU сообщало о заявлении Меркель о мире в Европе, который можно достичь только при участии России. Многие немцы поддержали экс-канцлера за озвученное мнение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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