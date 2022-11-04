Правительство ФРГ напомнило экс-канцлеру Меркель об ограничениях ее привилегий

05 ноября 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Правительство ФРГ призвало Меркель к экономии Фото: bundeskanzlerin.de Бюджетная комиссия при правительстве ФРГ призвала Ангелу Меркель соблюдать финансовую дисциплину. Бывшему канцлеру Германии напомнили об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд и содержание офиса, а также призвали к экономии. «Содержание офиса Меркель с девятью сотрудниками вызвало критику в Бундестаге. Согласно решению бюджетного комитета, принятого в 2019 году, количество сотрудников бывших канцлеров не должно превышать пяти человек. Расходы на проезд и возмещение командировочных расходов могут рассматриваться лишь в том случае, когда поездка совершается от имени и в интересах Федеративной Республики Германия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel. Известно также, что правительственная комиссия имеет планы распустить офис бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Это объясняется его тесными взаимоотношениями и близостью к России. Ранее URA.RU сообщало о заявлении Меркель о мире в Европе, который можно достичь только при участии России. Многие немцы поддержали экс-канцлера за озвученное мнение.

Бюджетная комиссия при правительстве ФРГ призвала Ангелу Меркель соблюдать финансовую дисциплину. Бывшему канцлеру Германии напомнили об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд и содержание офиса, а также призвали к экономии. «Содержание офиса Меркель с девятью сотрудниками вызвало критику в Бундестаге. Согласно решению бюджетного комитета, принятого в 2019 году, количество сотрудников бывших канцлеров не должно превышать пяти человек. Расходы на проезд и возмещение командировочных расходов могут рассматриваться лишь в том случае, когда поездка совершается от имени и в интересах Федеративной Республики Германия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel. Известно также, что правительственная комиссия имеет планы распустить офис бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Это объясняется его тесными взаимоотношениями и близостью к России. Ранее URA.RU сообщало о заявлении Меркель о мире в Европе, который можно достичь только при участии России. Многие немцы поддержали экс-канцлера за озвученное мнение.